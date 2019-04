Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda din Romania, Razvan Ciobanu, in varsta de 43 de ani, a murit in aceasta dimineata, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta, Romania, dupa ce masina pe care o conducea s-a lovit in mai multi copaci.

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu s-a stins din viața chiar in a doua zi de Paște, in urma unui accident rutier. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru designer-ul renumit.

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226 ... The post Razvan Ciobanu a murit intr-un accident in Constanta. Creatorul de moda era singur in masina | VIDEO appeared first on Renasterea banateana .

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, de 43 de ani, a murit pe loc, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac la Sacele, in Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, luni dimineata a avut loc un grav accident rutier, ...

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier in aceasta dimineata! Accidentul a avut loc intre Sacele si Navodari. „Accident rutier grav, la iesire din localitatea Sacele spre Navodari, DN 22 B, autoaccidentare, pe fondul neadaptarii vitezei, un barbat de 43 de ani, a condus un autotirism, a parasit…

- Au aparut primele imagini de la locul accidentului in care și-a pierdut viața cretorul de moda razvan Ciobanu. Filmarea a fost realizata de un amator, insa in ea se poate vedea clar bolidul distrus in urma impactului pe care localnicii il descriu ca fiind extrem de puternic.

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in aceasta dimineața. Accidentul a avut loc intre Sacele și Navodari. „Accident rutier grav, la ieșire din localitatea Sacele spre Navodari, DN 22 B, autoaccidentare, pe fondul neadaptarii vitezei, un barbat de 43 de ani, a condus un autoturism, a parasit…

- Conform Antena 3, accidentul a avut loc pe raza localitatii Sacele, din judetul Constanta, dupa ce creatorul de moda a intrat cu masina intr-un copac. Razvan Ciobanu a murit pe loc. Creatorul de moda Razvan Ciobanu avea 43 de ani.