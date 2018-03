Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Lupescu a povestit o scena incredibila, petrecuta in Federația Romana de Fotbal, la o vizita a lui Ilie Balaci. Un angajat al Federației nu l-a recunoscut pe fostul mare internațional roman și jucator al Universitații Craiova. "Ilie Balaci a fost in Federatia Romana de Fotbal acum vreo doi ani.…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a continuat seria dezvaluirilor despre Ionut Lupescu, cei doi luptand pentru sefia federatiei, alegerile urmand a avea loc la data de 18 aprilie. Pe siteul sau Burleanu arata cum in perioada in care "Kaiserul" era directorul general al federatiei s-a platit peste…

- Ionuț Lupescu, 49 de ani, va fi invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la emisiunea "Tribuna Zero", la Europa FM, luni, 19 martie, de la ora 21:00. Candidatul la președinția FRF va vorbi despre alegerile din 18 aprilie și despre planurile pe care le are pentru Federația Romana de Fotbal. Fostul internațional va…

- De miercuri, Mirel Radoi este in mod oficial noul manager sportiv al echipei nationale U21 a Romaniei. Federația Romana de Fotbal a facut anunțul pe site-ul forului, alaturi de primele declarații facute de fostul internațional in noua postura.Despre noua numire a vorbit și președintele Federației ...

- Procurorii DNA au ajuns miercuri la sediul Federatiei Romane de Fotbal, cu doar o luna inainte de alegerile pentru sefia acestui for. Potrivit surselor citate de Realitatea TV, ar fi vizate contracte semnate in perioada 2008 2010. In perioada respectiva, FRF era condusa de fostul presedinte, Mircea…

- Guvernul Romaniei a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investițiile la stadioanele Steaua, Arcul de Triumf, Dinamo si Giulești-Valentin Stanescu (Rapid). Cele patru au fost declarate stadioane de interes public si de importanta nationala pentru organizarea, la București, a unor meciuri din…

- Ce spune Gica Popescu despre Euro 2020. Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca in anul 2020, cand Bucurestiul va gazdui Campionatul European de fotbal,…

- Manuela Patrascoiu, presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale de Investitii, a explicat stadiul in care se afla in acest moment cele patru arene pe care se vor antrena echipele de la Campioantul European 2020. “Saptamana trecuta am reusit sa aprobam prin Hotarare de Guvern…

- Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, Gheorghe Popescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca in anul 2020, cand Bucurestiul va gazdui Campionatul European de fotbal, vor fi finalizate…

- In cadrul discuțiilor din biroul primarului Catalin Flutur s-a atins și subiectul alegerilor de la Federația Romana de Fotbal (FRF) pentru ca pana la urma acesta a fost și scopul vizitei la Botoșani a lui Ionuț Lupescu.

- Burleanu precizeaza ca ceasurile respective au fost cumparate de la firma Expert Luxury SRL. "La EXPERT LUXURY SRL, Ionut Lupescu plateste pentru 2 ceasuri Cartier si 5 ceasuri Girard o „biata" suma de aproape 30.000 de euro. Unul din cele doua ceasuri Cartier costa peste 7.000 de euro! Scuze, am gresit.…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Stadion Steaua” si Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf”, realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), prin Compania Nationala de Investitii (CNI). Acest…

- Viorica Dancila a prezentat detalii despre stadioanele 'Steaua' și 'Arcul de Triumf', care vor fi reconstruite in vederea Campionatului European de Fotbal din 2020. Cele doua arene, alaturi de 'Rapid' și 'Dinamo', sunt cele patru stadioane pe care Romania le va pune la dispoziție echipelor participante…

- Potrivit proiectului de Hotarare, arena din Ghencea va avea o capacitate de 30.500 de locuri pentru spectatori, patru vestiare, 24 de camere pentru cazarea sportivilor, un muzeu, spatii comerciale, precum si restaurant pitch-view / bar sky view. Durata de realizare a obiectivului este de 25…

- Federația Romana de Fotbal se afla intr-o postura ingrata. Site-ul oficial pe care erau prezentate toate AJF-urile din țara a fost suspendat. Site-ul FRF-AJF.ro a fost suspendat pentru neplata gazduirii domeniului, anunța sursele GSP. "Accesul la acest cont este suspendat" se arata in momentul cand…

- Este o veste mare, care onoreaza atat mica noastra urbe, cat si intreg sportul romanesc. Tocmai de aceea, ca primar al Blajului, va invit, pe toti iubitorii sportului, sa ne bucuram impreuna de unul dintre cele mai mari evenimente sportive organizate in Romania! Cred ca banuiti cu totii ca in spatele…

- Ionut Lupescu, candidat pentru presedintia FRF, spune ca se va afla pe buletinele de vot ale membrilor afiliati la alegerile din 18 aprilie, in ciuda incercarilor procedurale ale actualei conduceri a federatiei de a-l impiedica. “Referitor la decizia instantei de astazi, fata de contestatia FRF la dispozitiile…

- ”Asteptam, in primul rand, decizia instantei. Oricare va fi decizia, aceasta nu este definitiva, daca MTS va face recurs. In orice situatie, exista solutii. Ii asigur pe toti membrii afiliati si publicul larg ca voi candida pentru presedintia FRF, in ciuda incercarilor procedurale disperate ale Federatiei…

- Vicecampioana FCSB a fost eliminata astazi din Cupa Romaniei, la Sibiu, de divizionara secunda FC Hermannstadt, la scor de forfait, 3-0, care a punctat prin Bogdan Rusu (min. 12 și 63) și Blanaru (30). Bucureștenii au terminat meciul cu un jucator mai puțin, Ovidiu Popescu fiind eliminat in min. 74,…

- Federația Romana de Fotbal a caștigat și la Curtea de Apel procesul din cauza regulii jucatorului sub 21 de ani. In octombrie 2017, Andrei Cristea, Ovidiu Mihalache, Cosmin Frasinescu, Gabriel Bosoi, Ionuț Voicu, Vasile Gheorghe, Madalin Ciuca au dat in judecata FRF-ul din cauza introducerii regulii…

- Meciul din sferturile Cupei Romaniei dintre CS U Craiova si Dinamo ar fi trebuit sa aiba loc joi, 1 martie, dar a fost amanat din cauza conditiilor meteo nefavorabile. S-a stabilit ca jocul sa fie reprogramat pentru data de 13 martie, dar acum cei din Banie au venit cu o alta propunere si chiar…

- Cele doua cluburi de fotbal din Lugoj cu drept de vot la alegerile pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal asteapta sa vada ce isi propun candidatii. La alegerile de la mijlocul lunii aprilie, batalia pentru functia de presedinte s-ar putea duce intre actualul presedinte Razvan Burleanu…

- Ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul Dolj, Federatia Romana de Fotbal a decis reprogramarea partidei CS U Craiova - Dinamo din ”sferturile” Cupei Romaniei.

- Condițiile meteo nefavorabile le dau mari batai de cap echipelor angrenate in Cupa Romaniei. Dupa ce LPF și-a dat acordul sa fie amanata prima etapa din play-off-ul și play-out-ul Ligii I, acum a venit randul FRF-ului, forul organizator al Cupei ...

- Presedintele FCSB, Valeriu Argaseala, a declarat, ieri, la finalul Adunarii Generale a LPF, ca Federatia Romana de Fotbal a refuzat cererea de a amana meciul cu FC Hermannstadt, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei si ca arbitrul va decide daca meciul se va juca sau nu. "Nu stiu daca o sa se…

- Ionuț Lupescu, candidat la președinția Federației Romane de Fotbal, a vorbit despre performanța reușita de FCSB in Europa League și despre rivalitatea cu Dinamo. "Am vrea sa fie mai multe echipe la nivelul celor de la FCSB. Ei au avut partea financiara de partea lor. Și-au permis sa ia jucatori mai…

- Dupa Olimpia Satu Mare, care a fost exclusa din campionat la jumatatea lunii trecute, sezonul 2017-2018 al Ligii a II-a va continua și fara ASA Targu Mureș, care a intrat in procedura de faliment. Oficialii gruparii ardelene au instiintat deja Federatia Romana de Fotbal de decizia Curtii de Apel ...

- Ionuț Lupescu a postat un mesaj pe contul personal de Facebook prin care ataca Federația pentru modul in care se comporta cu FCSB și Viitorul și ii cere lui Gica Hagi sa nu plece din Romania, așa cum "Regele" anunța de la o vreme. "Ii mulțumesc lui Gheorghe Hagi pentru ca iși pune speranța in schimbarile…

- Potrivit Gazetei Sporturilor, Ionuț Lupescu s-ar fi decis sa candideze pentru șefia Federației Romane de Fotbal dupa ce Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu i-ar fi fagaduit ca beneficiaza de susținerea lor.Lupescu s-a hotarat, intr-un final, sa candideze pentru președinția FRF. Au insistat…

- Gigi Becali va cere votul Ligii 1 pentru aducerea unor arbitri straini la meicurile din PLAY-OFF. "Am vorbit cu Gino Iorgulescu. Am vorbit cu Vali Argaseala, am convocat azi Adunarea Generala, ca echipele din play-off se stiu. Trimite hartia: CFR Cluj, vrei arbitri straini cu Steaua, dubla?…

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand sa aiba loc la 18 aprilie. In prezent, presedinte al FRF este Razvan Burleanu, care și-a anunțat deja intenția de a candida pentru un nou...

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat luni programul partidelor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Gaz Metan vs Asta Giurgiu va deschide "balul", pe 27 februarie. Derbiul CS U Craiova vs Dinamo se va disputa pe 1 martie, de la ora 20:30.

- Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu, Cristi Balaj, Victoraș Iacob, Marcel Pușcaș, Sorin Raducanu și Cracinescu Ștefan. Primii 6 au ceva in comun. Au fost sau sunt implicați in fotbal și sunt pe lista celor care și-au depus sau iși vor depune candidatura pentru șefia FRF. Ultimul nume nu spune nimic. Nimanui.…

- Ionuț Lupescu a venit ieri la București pentru a discuta cu componenții Generației de Aur în privința candidaturii la alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal. Dupa mai multe ore de discuții la care au participat printre alții Florin Prunea, Basarab Panduru, Victor Pițurca,…

- Federatia Romana de Baschet anunta cu multa tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor antrenor Lonciu Davidescu. Din nefericire, vineri, 12 ianuarie 2018, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata,…

- Gica Popescu a efectuat o vizita neoficiala in Zalau, fiind interesat sa cumpere un teren pe care isi doreste sa construiasca o societate comerciala. Nu se cunosc inca prea multe detalii, insa internationalul a avut si o discutie cu primarul Ionel Ciunt caruia i-a spus despre planurile sale in urbea…

- Cupa Romaniei la polo 2018, sferturi de finala. Turneul se disputa in bazinul Steaua, in perioada 19-21 ianuarie. Cupa Romania la polo 2018. Formațiile din Superliga, singurul eșalon de polo din țara, vor juca in bazinul ”Steaua”, in sistem eliminatoriu. La imperecherea echipelor s-a ținut cont de locurile…

- Mijlocasul croat Ivan Pesic (25 de ani) a efectuat, miercuri, vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala alaturi de lotul echipei de fotbal Dinamo. Jucatorul croat, care a evoluat ultima oara la Hajduk Split, ar urma sa semneze un contract cu Dinamo…

- Incepand din luna ianuarie, Federatia Romana de Fotbal – prin Directia Competitii -organizeaza operatiunile privind acordarea vizelor anuale pentru jucatorii seniori si juniori participanti in competitiile organizate. Pentru ca aceste operatiuni sa se deruleze in conditii optime s-a stabilit ca echipele…

- Clubul bucureștean de fotbal CS Cadet și-a schimbat numele in Academia Reghecampf, iar agentul de jucatori Anamaria Prodan va fi președintele onorific al acestei echipe. GSP.ro a vorbit cu Niculae Iliescu, managerul general al Academiei Reghecampf, care a dat mai multe detalii legate de acest proiect…

- Viceprim-ministrul rus Vitali Mutko, însarcinat cu problemele sportului, care este si presedinte al Federatiei de fotbal a Rusiei, dar si al Comitetului de organizare a Cupei Mondiale din 2018, si-a anuntat suspendarea din functia de presedinte federal, pentru a putea, dupa cum a precizat într-o…