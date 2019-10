Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, joi, ca i-a solicitat presedintelui CCA, Kyros Vassaras, organizarea unei intalniri intre arbitri si antrenorii echipelor din Liga I, ca urmare a incidentelor si disputelor din ultima perioada, potrivit news.ro.Citește și: Cutremur pe scena politica!…

- Luni, 2 septembrie, la Arena Naționala, a fost semnat parteneriatul dintre Federația Romana și Ursus Breweries. La eveniment au participat Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, Cosmin Contra, selecționerul primei reprezentative, Mirel Radoi, selecționerul naționalei U21, și Dragoș…

- Gigi Becali (61 de ani) considera ca este dezavantajat de catre comisiile Federației Romane de Fotbal, iar Andrei Vochin, consilier al președintelui Razvan Burleanu, i-a oferit un raspuns in direct la TV. „Comisiile sunt influențate impotriva mea, chiar și in legatura cu arbitrajele. Eu cred ca e posibil…

- Razvan Burleanu (35 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, crede ca Romania va avea doua formații in grupele cupelor europene. „Sunt foarte increzator ca CFR Cluj poate trece de Slavia Praga. Ar fi un moment foarte frumos sa avem o echipa in grupele Ligii și una in Europa League, in cazul…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca jucatoarele echipei nationale de fotbal vor avea aceleasi prime de calificare la CE din 2021 cum au avut jucatorii nationalei de tineret, care au participat in aceasta vara la Euro-2019 potrivit news.ro"Astazi…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a susținut o conferința de presa in care a vorbit, printre altele, despre situația din campionat a echipelor FCSB și Dinamo. „Prima data am crezut ca doar Dinamo se afla in aceasta situație, dupa care am vazut ca și FCSB a intrat intr-o situație…

- Fotbalul mic PREZENT… La fluierul start al Cupei “Stefan cel Mare” la fotbal, competitie la care au participat selectionatele AJF-urilor din zona Moldovei, a fost prezent si presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu. Cupa “Stefan cel Mare” a debutat, sambata, cu meciurile din faza sferturilor…

- * Romanca Simona Halep a urcat trei locuri si se afla pe pozitia a patra in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dupa ce a castigat titlul la Wimbledon. * Arbitrii romani Horatiu Fesnic si Marcel Birsan au fost delegati saptamana aceasta de UEFA la…