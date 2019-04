Stiri pe aceeasi tema

- Patronul FCSB a anuntat ca vicecampioana vrea arbitri straini in play-off, dar Razvan Burleanu, presedintele FRF, a venit acum cu un raspuns. Burleanu spune ca nu se pune problema sa fie chemati centrali straini pentru a arbitra lupta la titlu, in play-off-ul Ligii 1. Seful de la Casa Fotbalului spune…

- Razvan Burleanu i-a raspuns lui Gigi Becali, care a cerut neaparat revenirea arbitrilor straini la derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj. „Raspunsul e simplu: nu vom avea arbitri straini. I-as invita pe cei de la cluburi sa faca o analiza mai corecta, fiindca ar trebui sa se uite nu doar la o faza, ci la…

- Razvan Burleanu spune ca nu se pune problema sa fie chemati centrali straini pentru a arbitra lupta la titlu, în play-off-ul Ligii 1. Seful de la Casa Fotbalului spune ca au existat greseli, dar ele nu au fost într-o singura directie, asa cum au insinuat Gigi Becali si Mihai Stoica la finalul…

- Dupa meciul FCSB-Craiova, scor 3-2, Gigi Becali a cerut arbitri straini la partidele care vor urma, pentru a evita suspiciuni și tensiuni. Intr-o interventie telefonica la emisiunea „Fotbal Club" de la TV Digi Sport, finantatorul FCSB a confirmat: „am facut demersuri pentru arbitri straini, la LPF și…

- Gigi Becali a vorbit despre lupta data in culise Ligii 1, despre arbitraje și despre meciul CSU Craiova - CFR Cluj, din etapa viitoare. „Vad ca lumea spune ca se concentreaza pe Cupa, dar in meciurile cu FCSB toți iși dau viața. Nu fac aluzie la cineva, vorbesc de toata lumea. Nu vreau sa mai spun ca…

- Gigi Becali a declarat, luni, ca FCSB a cerut LPF si FRF arbitri straini la meciurile cu CFR Cluj din play-off-ul Ligii I. Totodata, FCSB a cerut Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) sa explice de ce a fost anulat golul marcat de Romario Benzar la meciul cu CSU Craiova, informeaza News.ro.Citește…

- Gigi Becali a cerut Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) sa explice de ce a fost anulat golul marcat de Romario Benzar la meciul cu CSU Craiova. "Am facut demersuri pentru arbitri straini si la liga si la federatie. Am facut si o cerere oficiala la comisa centrala de arbitri care suna in felul…

- Marcel Popescu, președintele lui CSU Craiova, a comentat ironic declarația lui Gigi Becali conform careia are oameni in interiorul altor cluburi care-l vor face campion anul acesta, unul dintre ei fiind Andrei Cristea de la formația alb-albastra. „Am vazut declarația lui Becali, ca tot are oameni in…