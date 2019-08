Stiri pe aceeasi tema

- Forul fotbalistic european a aprobat propunerile validate de Comitetul Executiv FRF cu privire la reprezentanții romani in comisiile UEFA informeaza Federația Romana de Fotbal. Președintele FRF Razvan Burleanu va prezida Comisia Media UEFA, in vreme ce alți 6 manageri din cadrul Federației Romane de…

- * Arbitrii din Liga I au fost testati teoretic si fizic inainte de inceperea noului sezon, presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, aratandu-se multumit de modul in care s-au prezentat acestia, informeaza, miercuri, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. * Antrenorul Dan…

- USR Timiș reacționeaza dupa ce un șef de filiala a fugit de polițiștii care il somau sa opreasca. Incidentul a avut loc ieri, iar protagonistul e un fost șef de poliție."Dan Lupulescu, președintele filialei USR Traian Vuia, a fost ieri implicat intr-un incident de circulație cu organele de…

- Gica Popescu (51 de ani) a avut doua tentative esuate de a se implica in fotbalul romanesc, dupa ce si-a agatat ghetele in cui. Mai intai, a fost invins de Mircea Sandu in alegerile pentru sefia FRF, iar apoi a vazut cum candidatul sustinut de el, Ionut Lupescu, a ratat sansa de a ajunge la „Casa Fotbalului“,…

- TOTTENHAM LIVERPOOL. Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, va fi observatorul brigazii conduse de slovenul Damir Skomina la meciul Tottenham - Liverpool, finala Champions League.

- Capitanul echipei FC Viitorul, Ianis Hagi, a primit trofeul Cupei Romaniei, sambata seara, la Ploiesti, din partea presedintelui FRF, Razvan Burleanu, informeaza News.ro.Citește și: Tudor Baluta: 'Dupa aproape cinci ani a fost ultimul meu meci aici si ma bucur ca s-a terminat cu un trofeu'…