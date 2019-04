Răzvan Burleanu, despre ideea organizării EURO 2028: "Ne trebuie 10 stadioane" România îsi propune sa organizeze EURO 2028, dar din precizarile lui Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Române de Fotbal, sansele nu sunt foarte mari, informeaza Mediafax.

Din câte se pare, organizarea unui turneu final de anvergura obliga tara/ tarile gazda sa aiba la dispozitie nu mai putin de 10 stadioane eligibile. În acest moment, tara noastra beneficiaza de 4 stadioane care se încadreaza în standarde (Arena Nationala, Ion Oblemenco, Cluj Arena si Ghencea).

&"În ceea ce priveste EURO 2028, e un întreg dosar cu foarte multe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

