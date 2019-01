Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Razvan Botezatu a declarat public ca este gay, Raluca Dumitru, prietena lui cea mai buna, a reacționat imediat și, ferma, a explicat tuturor ca ii va ramane alaturi tot timpul. Fosta asistenta tv știa, de mai multa vreme, ca Bote este gay. Citește și: BOMBA in MEDIA. Razvan Botezatu a recunoscut…

- Consiliul National al Audiovizualului a recomandat radiodifuzorilor, in sedinta de marti, sa sprijine difuzarea spoturilor radio - TV referitoare la anuntul de interes public privind importanta imunizarii antigripale, dezvoltat de Asociatia Pro Imunizare, pentru o perioada de doua luni, relateaza…

- Nestle Romania arata ca a luat decizia de a inchide fabrica din Timisoara „dupa analize amanuntite si dupa implementarea tuturor alternativelor”. 388 de angajati vor ramane fara un loc de munca.

- O ambulanta a SMURD-ului a fost implicata intr-un accident, marti la amiaza, cinci barbati ajungand in atentia medicilor vranceni. Accidentul in care au fost implicate autospeciala SMURD si o autoutilitara a avut loc pe DJ 204 D in localitatea Suraia. Imediat ce au aflat ca ai lor colegi au nevoie la…

- Peste jumatate de milion de romani din toata țara au ieșit in strada sa celebreze Ziua Naționala și 100 de ani de Romania. Unii nu au rezistat insa frigului si au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Natașa Raab, actrița care i-a dat viața Herminei Dumbrava in telenovelele „Inima de țigan” și „Regina”, dar și coanei Chiva din reclamele unei marci de lactate, a ajuns de urgența la spital, iar medicii au decis sa o interneze și sa o țina sub observație. Natașa Raab, in varsta de 65 de ani, a acuzat…