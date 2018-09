Stiri pe aceeasi tema

- Tolnai a facut parte dintr-o generatie foarte buna a handbalului romanesc si a reusit sa castige cu nationala Romaniei medalia de bronz la Campionatul European din 2010, unde a avut evolutii senzationale. De asemenea, a castigat cinci de titluri de campioana in Romania si a pus umarul la primul campionat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu procedura de evaluare declansata de ministrul Justitiei in cazul procurorului general si spune ca Tudorel Toader actioneaza „in numele grupului de infractori care conduc Romania”, pentru a-l indeparta din functie pe Augustin Lazar, relateaza Agerpres.

- Luptatorii constanteni Florin Tita si Razvan Arnaut, legitimati la CS Farul Constanta (antrenor Grigore Gheorghe) se intorc fara medalie de la Campionatele Europene de lupte pentru juniori, ce au loc in aceste zile la Roma (Italia).Dupa ce luni, Florin Tita (55 kg) a fost invins de turcul Cihat Liman,…

- Campionatul National individual de lupte, intrecere rezervata seniorilor, care s a desfasurat timp de doua zile, la Resita, le a adus trei medalii sportivilor de la CS Farul Constanta, pregatiti de Grigore Gheorghe.Clubul de pe litoral a participat cu patru luptatori, iar trei dintre ei au urcat pe…

- Saptamana aceasta, la Cluj Napoca s a desfasurat Olimpiada Internationala de Matematica, la startul careia s au aflat peste 600 de elevi din 107 tari.Romania este tara care a initiat Olimpiada Internationala de Matematica, prima editie a competitiei fiind in 1959, la Brasov, de atunci lotul romanesc…

- Clubul Sportiv Transilvania Brașov a fost reprezentat de sportivele Georgiana Olaru și Rebeca Necula la Campionatul European Open U16 din Suedia. Cele doua handbaliste ale clubului de sub Tampa au facut parte din naționala Romaniei care a ocupat poziția a treia la finalul competiției și s-a intors acasa…

- Opt cetațeni romani au fost raniți, in urma unui accident rutier petrecut in Ungaria. In accident au fost implicate trei autovehicule, dintre care doua erau inmatriculate in Romania și unul in Slovacia.

- Luptatorii Florin Tita (55 kg) si Razvan Arnaut (60 kg), de la CS Farul Constanta (antrenor, Grigore Gheorghe), au cucerit medaliile de aur la turneul final al Campionatului National de lupte greco-romane si libere, feminin si masculin, juniori I, competitie desfasurata, timp de trei zile, la Campulung. Gratie…