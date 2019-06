Stiri pe aceeasi tema

Un tanar de 23 de ani, din Tatarani, a fost gasit spanzurat, in aceasta dimineața, in casa parinteasca. Mama lui

Apel la umanitate. Un tanar din Alba Iulia plecat la munca in Anglia, pentru a asigura un trai mai bun copilului și soției, a fost rapus de o boala necruțatoare. Cornel Mate, un tanar din Alba Iulia, in varsta de 30 de ani, ca mulți dintre tinerii Romaniei, a plecat in strainatate pentru un trai […]…

O adolescenta a fost gasita fara suflare intr-o casa din Wiltshire, Anglia. Medicii au ajuns la fața locului, dar in ciuda eforturilor depuse de aceștia, fata nu a mai putut fi salvata. Un...

Un tanar vrancean a murit in Anglia, iar familia are nevoie de ajutor pentru repatrierea trupului neinsuflețit. „Suntem profund indurerați de dispariția fulgeratoare a tanarului Barladeanu Adrian din Marașești. Familia are nevoie foarte mare de ajutor financiar pentru repatrierea lui acasa! Primaria…

Organizația de femei a PSD Dambovița a donat astazi mai multe obiecte unei familii din Razvad a carei casa a fost

foto captura MDI Tv La data de 25 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au

Venirea pe lume a unui copil aduce foarte multe impliniri și bucurii unui cuplu. Exista, insa numeroase incercari peste care

In cursul nopții, pe DJ712, la Teiș, pe fondul consumului de alcool, un tanar, din Gura Vulcanei, in