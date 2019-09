Razii poliţieneşti la Motru Politistii au organizat razii la Motru si pe raza comunelor Pades, Catune si Glogova pentru a preveni producerea unor eventuale ilegalitati. Oamenii legii s-au mobilizat in zona discotecilor din aceste localitati, dar si la magazinele si parcurile di... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

