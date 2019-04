Razie printre şoferii de taxi din Brașov. Polițiștii au dat amenzi de peste 50.000 de lei Politistii brasoveni de la Rutiera au efectuat in noaptea de sambata spre duminica o razie in randul taximetristilor, incheiata cu aplicarea a zeci de sancțiuni, permise și certificate de inmatriculare retrase, in doar cateva ore. Actiunea, la care au participat 51 de polițiști, a vizat inclusiv efectuarea controlului autovehiculelor in vederea depistarii obiectelor periculoase (cuțit, pumnal, box, șiș, castel ori a altor asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru taiere, impungere sau lovire), substanțelor interzise, armelor letale și neletale. In cadrul acțiunii s-a urmarit si… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 10 aprilie 2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate- Serviciul de Investigare a Infracțiunilor de Terorism efectueaza…

- Acțiunea s-a desfașurat, vineri, in Sannicolau Mare, dar și in localitațile limitrofe. La controale au participat polițiști de la ordine publica, rutiera, investigare a criminalitatii economice, polițiștii specializați in arme, explozivi și substanțe periculoase si reprezentanti ai Inspectoratului…

- Focuri de arma s-au auzit, joi seara, in Oradea, la sediul firmei Marianei Gal, soția fostului prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Viorel Gavra. Ea a sunat la 112, dupa ce a descoperit urme de gloanțe pe peretele de sticla al firmei, scrie ebihoreanul. Incidentul a avut loc, in…

- GURAHONȚ. De o saptamana, de cand a primit sentința de opt ani de inchisoare cu executare – Valentin Tamaș -, condamnat pentru ca a impușcat un padurar, este de negasit. Barbatul a fost prins de padurar la braconaj, pe dealurile impadurite din preajma Gurahonțului, mai exact la Brazii,…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej si politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Cluj si al Serviciului Criminalistic, au desfasurat joi, 28 martie, o actiune pe raza de competenta in vederea mentinerii si asigurarii unui…

- Polițiștii locali din București au dat, sâmbata noapte, amenzi de aproximativ 100.000 de lei în cursul unei acțiuni de control in Centrul Istoric al Capitalei, descoperind și ca unul dintre cluburi nu avea nici autorizație de funcționare, nici furnizor de energie electrica, motiv pentru…

- Politistii din judetul Alba au desfasurat actiuni punctuale pentru cresterea sigurantei traficului rutier. In 3 zile, in care s-a actionat pe durata a cate 4 ore, au fost aplicate aproape 400 de amenzi in valoare de aproape 100.000 de lei. In zilele de 31 ianuarie, 1 si 4 februarie 2019, pe durata a…

- Politistii din judetul Alba au dat aproape 100 de amenzi si au retinut 11 permise de conducere, in cadrul unei actiuni de patru ore, ce a vizat cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice. Actiunea rutiera s-a derulat joi, intre orele 16.00 – 20.00, fiind organizata de Serviciul Rutier…