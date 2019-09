Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Blaj, impreuna cu RAR –ul, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Din 20 de autovehicule controlate, la 3 au fost gasite defecțiuni tehnice. La data de 27 august 2019, politisti din cadrul Politiei…

- Vineri, 23 august 2019, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Miraslau și specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe DN 1, la kilometrul 416 + 200 de metri, o actiune ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile…

- Politistii din Abrud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 11 autovehicule cu defectiuni tehnice. La data de 21 august 2019, intre orele…

- Ziarul Unirea Actiune a polițiștilor și a specialiștilor RAR, la Abrud: 5 certificate de inmatriculare au fost reținute Politistii din Abrud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare…

- In ultimele 48 de ore, politistii orasului Tautii Magheraus au efectuat mai multe actiuni avand ca scop prevenirea si combaterea accidentelor rutiere. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 31 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 8 500 de lei. De asemenea, in urma controalelor…

- Miercuri, 17 iulie, politistii din Targu Lapus au organizat si desfasurat o actiune rutiera pentru reducerea riscului rutier. Actiunea a avut ca scop principal prevenirea si combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere si s-a desfasurat impreuna reprezentanti ai Registrului Auto Roman, care…

- Ieri, 19 iunie 2019, politisti din cadrul Politiei Orasului Abrud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza orasului Abrud, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru…

