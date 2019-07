Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror DNA Eugen Stoina a fost achitat de Inalta Curte de Casație și Justiție, acuzat fiind de procurorii Secției pentru Investigare a Infracțiunilor din Justiție de sustragere de la prelevare de probe, intr-un dosar preluat de la Parchetul General. Temeiul legal in baza careia s-a pronunțat…

- Brigada Rutiera va impune restrictii de circulatie in perioada 14-16 iunie la nivelul Capitalei cu ocazia desfasurarii evenimentelor “Street Delivery – Smart Cities” si “Simfonia Apei”. In acest weekend, intre orele 20.30 si 22.30, in zona Piata Unirii se va desfasura evenimentul “Simfonia Apei”. Astfel,…

- Avocatul lui Darius Valcov a cerut Inaltei Curți de Casație și Justiție emiterea unei adrese catre SRI și audierea lui Vasile Blaga, in cauza in care fostul consilier al premierului a primit, in faza de fond, pedeapsa de 8 ani de inchisoare pentru infracțiuni de corupție. Totodata, conform Mediafax,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, vineri, la RFI, ca ”grupul de intelectuali” din PSD, din care sustine ca face parte si el, se pregateste sa participe la alegerile pentru sefia partidului. ”Eu cred ca voi candida la Congres, asa cum cred ca vor candida multi dintre colegii si prietenii mei,…

- Revolta in randul tinerilor social-democrați dupa scorul rușinos obținut de PSD la europarlamentare! Gabriel Popa, vicepreședintele TSD, cere demisia lui Liviu Dragnea și spune ca este mandru de generația sa, care a dat un semnal extrem de puternic, acela ca nu poți conduce o țara ignorandu-ți poporul.…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 07.00 si se vor inchide la ora 21.00. 18,9 milioane de alegatori sunt asteptati la vot, pe teritoriul tarii fiind organizate 18. 730 de sectii de votare. Klaus Iohannis, la secția de votare: “O spun tuturor romanilor: haideți la vot!” Presedintele…

- BRD Romania a fost in anii trecuți in mijlocul unor scandaluri uriașe dupa ce procurorii DIICOT au descoperit ca șefii bancii, alaturi de alți funcționari de rang mare, au coordonat rețele de fraudare a instituției prin acordarea unor credite de zeci, daca nu chiar sute de milioane de euro, unor oameni…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca ii cere „sa aprecieze” cu privire la demisie, ministrul subliniind ca Guvernul apartine premierului si ca vointa acestuia este decisiva si o va respecta. „Ii voi da un telefon (premierului, n.r.) in prealabil…