- Politistii clujeni au actionat in piata de vechituri din Cluj pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru prevenirea comercializarii de bunuri provenite din infractiuni. Duminica, 1 aprilie, intre orele 08:00-12:00, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie – Compartimentul…

- In cursul zilei de duminica, 1 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Vrancea au retinut un barbat, in varsta de 22 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de inselaciune, prejudiciul creat fiind estimat la peste 23000 de lei. Politistii…

- In noaptea de 29 spre 30 martie, polițiștii Secției 2 Poliție și ai Biroului Rutier Cluj-Napoca, in colaborare cu lucratori din cadrul Registrului Auto Roman Cluj, au desfașurat o acțiune pentru combaterea incalcarii normelor rutiere, a intrecerilor neautorizate, precum și pentru verificarea starii…

- Joi, 29 martie, politistii maramureseni au intervenit la 40 de evenimente, din care 33 semnalate prin Apelul de Urgenta 112. Politistii au organizat cinci actiuni cu efective largite, au constatat 37 de infractiuni si au aplicat peste 200 de sanctiuni contraventionale. Una dintre actiuni a fost organizata…

- Un medic de familie si un farmacist au fost retinuti de politistii din Botosani pentru comiterea infractiunilor de obtinerea ilegala de fonduri si fals intelectual, dupa ce ar fi eliberat in fals retete compensate pe care le-ar fi decontat la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS), a anuntat…

- Politistii din Alba au retinut doua persoane banuite de contrabanda cu tigari si alcool. In urma a 6 perchezitii desfasurate in orasul Cugir, au fost confiscate peste 8.600 de tigarete si 375 de litri de alcool. La data de 28 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice…

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in municipiul Aiud si pe raza de competenta a Sectiei de Politie Rurala Aiud. Au fost constatate 6 infractiuni si au fost aplicate 100 de amenzi, in valoare de peste 24.000 de lei. Pe 27 martie, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul…

- UPDATE Potrivit unor surse, polițistul a terminat Academia de Poliție in anul 2012, apoi a lucrat in cadrul Serviciului de Informații și Protecție Interna, iar recent s-a mutat la postul de poliție de la Florești. Barbatul ar fi condus taiat la maini din comuna Magureni, de unde locuiește, pana la secția…

- Doua persoane au fost retinute de politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice. Ei banuiesc ca cele doua persoane ar fi implicate in activitati infractionale de contrabanda si au confiscat 10.000 de tigarete si inscrisuri, in urma a trei perchezitii domiciliare efectuate…

- In cursul acestei dimineti, 14 martie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 12 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Constanta, intr-un dosar…

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica, în urma unui control în trafic, un autoturism care ar fi fost sustras.Astfel, conform IPJ Cluj, în 11 martie, în jurul orei 13:30, politistii din cadrul Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Nationale si Europene, au oprit…

- In perioada 7-8 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat actiuni in sistem integrat, impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiului Bistrita si din cadrul Politiilor orasenesti Nasaud, Beclean si Sangeorz-Bai. Actiunile au vizat prevenirea si…

- Doi ani de zile a vandut un tanar din Cluj adeverințe medicale false. Afaceristul de ocazie a fost prins de polițiști, dupa ce zeci de elevi și-au motivat absențele la școala cu documentele prețioase. Luni, 5 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au facut…

- La aceasta ora, polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- La data de 1 martie a.c., in cadrul unor actiuni organizate in sistem integrat, politistii Serviciului de Ordine Publica, ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, cei din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Singeorz-Bai si cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale au desfasurat activitati…

- Polițiștii din Alba Iulia au organizat, pe raza municipiului, o actiune ce a avut ca scop cresterea gradului de siguranta publica. Au fost legitimate 80 de persoane, verificate 51 de autovehicule si 31 de societati comerciale si au fost identificate 6 persoane banuite de comiterea de infractiuni. A…

- Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, Biroul Combaterea Delictelor Silvice din Cluj-Napoca, au actionat in perioada 24.02. – 26.02.2018, pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite din domeniul silvic referitoare la taierea, transportul, depozitarea si comercializarea materialelor…

- Acțiune desfașurata de polițiști pentru combaterea comerțului ilegalLa data de 24 februarie a.c., ora 08.30, ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Focșani au desfașurat o acțiune in incinta Complexului Onasis…

- Politistii din Alba au dat amenzi in valoare de peste 13.000 de lei, in cadrul unei actiuni cu efective marite, desfasurate vineri, la targul de tara din comuna Valea Lunga. Au fost controlate peste 100 de masini si peste 100 de persoane. Potrivit IPJ Alba, in 23 februarie, politistii Sectiei 5 Politie…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii in municipiul București la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. Potrivit…

- Cinci persoane din judetul Neamt, care faceau parte dintr-o grupare infractionala organizata, specializata in trafic de droguri de risc si efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, au fost retinute de politisti, a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa,…

- PERCHEZIȚII de amploare: Peste 100 in TOATA Romania. 5 persoane au fost reținute 5 persoane au fost reținute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. și 27 de cartușe nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de percheziții efectuate depolițiștii din Arad, in București și in 16…

- Mai mulți politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat, vineri dimineata, o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul comercializarii florilor și plantelor ornamentale in municipiul Craiova. Oamenii legii au controlat…

- Politisti din Bailesti impreuna cu lucratori din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Rast, insotiti de un specialist din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, au organizat, ieri, o actiune pentru prevenirea si combaterea comerțului ilicit. In urma efectuarii unor ...

- Politistii bucuresteni fac joi 10 perchezitii in Capitala, in Ilfov si in Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala si de spalare a banilor cu un prejudiciu de 2,2 milioane de lei. “In cursul acestei dimineti, 15 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Polițiștii au facut, miercuri, 12 percheziții in mai multe locații din Hunedoara și Timișoara, intr-un dosar penal de contrabanda cu țigari. In urma descinderilor, peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de anchetatori, iar patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore.…

- Documente fiscale si stampile au fost ridicate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dambovita in urma perchezitiilor efectuate marti dimineata iar sapte persoane au fost conduse la audieri, se arata intr-un comunicat al IPJ Dambovita. ''In urma perchezitiilor domiciliare…

- Polițiștii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Sutesti, sprijiniti de cei de la Poliția municipiului Dragasani, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciul Rutier si luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au efectuat in aceasta dimineața 5 perchezitii ...

- Intre orele 11.00 – 13.00, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au organizat o razie in zona Halelor Centrale, in scopul prevenirii si combaterii activitatilor ilegale pe linie de comert, precum și pentru prevenirea si aplanarea starilor conflictuale, descurajarea elementelor infracționale și…

- Polițiștii clujeni au efectuat, vineri dimineața, o acțiune în zona strazii Calea Dezmirului, din Cluj-Napoca.”La data de 02.02.2018, în jurul orei 06:00, politisti din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, Secțiile 2 și 7 Poliție, au actionat pentru creșterea gradului…

- La data de 1 februarie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale, sprijiniti de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat cinci perchezitii domiciliare in localitatile Lechinta si Sangeorzu…

- Au fost legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule, au fost constatate 3 infractiuni flagrante si identificate 7 persoane banuite de comiterea de infracțiuni. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional. Ieri, 1 februarie a.c., Politia Municipiului Blaj, a organizat o actiune…

- Specialisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu politisti din cadrul Politiei Orasului Segarcea au organizat, astazi, o actiune pentru prevenirea si combaterea actelor ilicite de comert ce se comit in domeniul morarit panificatie, in judetul Dolj. ...

- In aceeași zi, in intervalul orar 14-16, polițiști din cadrul Secției nr. 3 Ploiesti au desfașurat o acțiune in zona strazii Gh. Gr. Cantacuzino, respectiv in piața agroalimentara ,,Aurora Vest”, in vederea prevenirii și combaterii comerțului ilicit, a cerșetoriei și a consumului de bauturi alcoolice…

- Polițiștii din Calarași au reținut 9 persoane și au ridicat 160 de kilograme de tutun marunțit, in urma a 18 percheziții efectuate ieri, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, in județul Calarași și in municipiul București. La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Peste 50 de persoane fizice si juridice verificate ieri de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice. Inselaciunile la cantar, comercializarea unor produse care au termenul de valabilitate expirat sau pentru care nu pot fi prezentate documente legale de provenienta dar si alte…

- Un tanar dintr-o comuna de langa București a pus la punct un plan ingenios de a scoate bani. Se dadea comisar-șef in cartierul Floreasca din Capitala și cerea bani de la oamenii carora le spunea ca poate sa le rezolve anumite probleme. Anul trecut tanarul de 34 de ani l-a abordat pe proprietarul…

- Politistii calaraseni au actionat pe 15 ianuarie la nivelul judetului pentru cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie grave in care sunt implicate autovehiculele destinate transportului rutier public de persoane, precum si pentru impunerea respectarii normelor…

- Un accident grav de circulație s-a produs pe Bulevardul Muncii, vineri seara, în apropiere de depoul de tramvaie. Mai multe echipaje de la SMURD s-au deplasat la acest accident. Traficul este blocat ”În accidentul rutier…

- Peste 50 de polițiști clujeni au desfașurat, joi, o acțiune în zona Pieței Maraști, pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea faptelor antisociale.”La data de 11 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au organizat și desfașurat…