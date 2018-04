Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au efectuat, marți, o serie de controale în zona piețelor agroalimentare din Cluj-Napoca, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. Astfel, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Cluj-Napoca, în colaborare cu Poliția Locala, au acționat…

- Polițiștii au publicat prima poza cu individul care a incendiat mai multe mașini in București. Fotografia este o captura facuta de pe camerele de supraveghere aflate in apropiere, anunța Antena 3.Autorul celor trei incendii din Capitala de sambata seara, in urma carora au fost avariate opt…

- Sambata, in jurul orei 19.30, prin apel 112, o persoana, pasager al unui autoturism, a annțat ca in urma unor șicanari in trafic, conducatorul unui alt autoturism i-a amenintat, pe el și pe ceilalți pasageri ai mașinii, cu un pistol. In cel mai scurt timp, un echipaj al Secției 6 Poliție și un echipaj…

- Politistii au constatat 71 de infractiuni, au aplicat aproape 800 de sanctiuni contraventionale si au depistat 6 persoane urmarite la nivel national, in ultima saptamana, in cadrul unei razii pentru siguranta transporturilor.

- Polițiștii clujeni au acționat, în noaptea de joi spre vineri, pentru prevenirea încalcarii legislației rutiere și a întrecerilor neautorizate.”La data de 29/30.03.2018, în intervalul orar 23.00 – 02.00, polițiștii Secției 2 Poliție și ai Biroului…

- Politistii au dat amenzi de peste 238.000 de lei in urma unor controale desfasurate in mai multe piete si in complexuri comerciale din Capitala, pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice in perioada dinaintea sarbatorilor, precum si pentru a preveni faptele de natura penala sau contraventionala.Potrivit…

- Polițiști ai Secției nr. 1 din municipiu au executat o acțiune cu forțe marite in Piața Halele Centrale și in zona unui centru comercial din municipiu, pentru prevenirea si combaterea comerțului ilicit. Au verificat 44 de agenți economici și 20 de producatori agricoli, au controlat 40 de conducatori…

- In perioada 01.01.2018 28.03.2018, politistii locali au analizat aceste cereri, iar in urma verificarilor si constatarilor efectuate in teren au fost aplicate un numar de 49 sanctiuni contraventionale in valoare de 73.600 lei pentru incalcarea prevederilor legale privind executarea lucrarilor tehnico…

- Politistii sectiilor regionale de Politie Transporturi Iasi si Galati au organizat o actiune comuna pentru mentinerea ordinii si linistii publice si crearea unui climat corespunzator de siguranta la transport calatorilor si bunurilor acestora.

- Polițiștii din cadrul Poliției Ramnicu Valcea și Serviciului de Ordine Publica au acționat, joi, in școlile din municipiu pentru prevenirea delincvenței juvenile, dar și pentru creșterea gradului de siguranța al elevilor și cadrelor didactice. Oamenii legii au fost prezenți in ...

- Sambata și duminica (10 – 11 martie), politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera, au desfasurat o actiune pentru diminuarea riscului rutier prin verificarea respectarii regimului de viteza in deplasarea pe drumurile publice. Polițiștii…

- Polițiștii au fost sesizați vineri, in jurul orei 17.00, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat, din comuna Garoafa, ar fi fost gasit spanzurat intr-o anexa a locuinței sale de catre un vecin. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat ca este vorba despre un barbat…

- Avand in vedere solicitarile cetatenilor privind refacerea partii carosabile dupa executarea unor lucrari adresate Directiei Generale Politia Locala, va informam urmatoarele:Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale Constanta, Valentina Chirita, de la inceputul anului si pana in prezent, politistii…

- Primul dintre șoferi a fost oprit de polițiști pe strada Cuza Voda din Sannicolau Mare. Are 38 de ani și mirosea a alcool in momentul in care a fost tras pe dreapta. Oamenii legii l-au pus sa sufle in etilotest, iar aparatul a indicat o valoare de 0,83 miligrame de alcool pur per litru in…

- La aceasta ora, polițiștii Secției 1 Ploiești efectueaza 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furturi din auto. La data de 27 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești efectueaza 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furt.…

- Politistii din Alba au dat amenzi in valoare de peste 13.000 de lei, in cadrul unei actiuni cu efective marite, desfasurate vineri, la targul de tara din comuna Valea Lunga. Au fost controlate peste 100 de masini si peste 100 de persoane. Potrivit IPJ Alba, in 23 februarie, politistii Sectiei 5 Politie…

- Politistii de la Serviciul Rutier al IPJ Dolj au aplicat aproape 150 de amenzi in valoare de peste 63.000 de lei in urma unei razii de amploare efectuate joi in municipiul Bailesti, judetul Dolj, in cadrul careia au legitimat 430 de persoane si au controlat 318 autovehicule, potrivit AGERPRES.Citeste…

- Controale in piete agroalimentare din Cluj. Amenzi de 9.500 lei Politistii locali din cadrul Serviciului Inspectie comerciala au desfasurat in aceasta saptamana mai multe actiuni de verificare a respectarii normelor legale in pietele agroalimentare din municipiu. Au fost verificati 43 de producatori…

- Un moldovean in varsta de 34 de ani a fost reținut de catre polițiștii din Padova. Acesta avea ascuns in microbuzul pe care il conducea aproape 90 de kg de droguri, scrie stirilocale.md.Barbatul se afla la volanul unui microbuz cu numere de inmatriculare romanești.

- La data de 16 februarie a.c., polițistii din cadrul Biroului Arme si Explozivi Substanțe Periculoase, valorificand o informatie, au reusit identificarea a doi barbați din comuna Gusoeni, care in ziua de 15 februarie a.c, in jurul orei 16.00, au comis acte de braconaj cinegetic si au executat un numar…

- ACTIVITAȚI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA DELICTELOR SILVICEIn perioada 7 – 14 februarie a.c., polițiștii vranceni au continuat activitațile pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase. In urma a…

- Potrivit Politiei Prahova, perchezitia domiciliara a fost facuta joi, de politistii prahoveni in municipiul Bucuresti. "La data de 15 februarie 2018, politistii Inspectoratului Judetean de Politie Prahova s-au deplasat in municipiul Bucuresti, pentru efectuarea unei perchezitii domiciliare…

- Ieri, 14 februarie 2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei au organizat o actiune avand ca scop creșterea gradului siguranței publice, reducerea riscului rutier și verificarea legalitații desfașurarii transportului rutier public de persoane. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii…

- Polițiștii locali au depistat seara trecuta, in Calea Șagului doi tineri care aveau un comportament suspect. Se mișcau necontrolat și avea și o stare euforica. Polițiștii locali au intrat in discuție cu ei pentru a afla ce se intampla. In acel moment, unul dintre tineri a incercat sa fuga, dar a fost…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, în acest sfârșit de saptamâna, o serie de controale în trafic, pe raza comunei Florești.”În perioada 9-11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au acționat împreuna cu polițiștii din cadrul…

- Agenții locali au mers in cluburi impreuna cu polițiștii de la Secția 2 și cu jandarmii. Ei au vrut sa vada daca patroni de localuri respecta legea privind „pastrarea liniștii publice” pe timp de noapte. Au verificat 19 societați comerciale și au dat trei amenzi, din care una pentru lipsa…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 32 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat aproape 800 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone.

- Razie la aeroport și in piața de vechituri din Cluj. Amenzi de peste 30.000 de lei In urma actiunii care a avut loc sambata in incinta Aeroportului din Cluj și a targului de vechituri, la care au participat polițiști locali, polițiști și jandarmi, au fost aplicate amenzi de peste 30.000 de lei. Politistii…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala in colaborare cu lucratori ai IGSU si jandarmi ai Gruparii Mobile de Jandarmi Mobile Tomis Constanta au actionat in sistem integrat pe raza municipiului Constanta pentru respectarea prevederilor Legii 349 2002 modificata cu Legea nr.15 2016…

- Polițiștii clujeni au efectuat, miercuri, o serie de controale în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 07.02.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au actionat pentru creșterea gradului de disciplina rutiera atât…

- Polițiștii locali au amendat, în perioada 26 - 31.01.2018, șoferii care ocupa abuziv locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilitați, în urmatoarele zone: Piața Garii, str. I.L.Caragiale, str. Emil Isac, str. M. Eminescu, str. Inului, str. Navodari etc. Cu…

- Un cioban din Timiș a descoperit un cadavru in stare avansata de putrefacție, in apropierea unei ferme din localitatea timișeana Variaș. Baciul a sunat speriat la 112, iar oamenii legii s-au indreptat imediat spre locul unde a fost facuta descoperirea macabra. Polițiștii timișeni incearca acum sa afle…

- Polițiștii clujeni au desfașurat o serie de controale în trafic, în noaptea de vineri spre sâmbata, pe raza comunei Florești.”La data de 26/27 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au actionat pe DN1 E60 si pe strazile Eroilor…

- La protestul de duminica au participat aproximativ 100 de persoane, susțin polițiștii timișeni. Taximetriștii s-au adunat intr-o parcare din zona Stadionului „Dan Paltinișanu” și au plecat apoi in coloana prin oraș. Au fost supravegheați de polițiști, iar oamenii legii au notat cu atenție…

- Politistii ialomiteni au intervenit joi, 25 ianaurie, la 16 evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 190 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 50.000 de lei si au constatat 16 infractiuni.

- Primul dintre barbați, cel de 61 de ani, a fost oprit in trafic joi seara, la Timișoara. Polițiștii de la Secția 2 au fost cei care l-au tras pe dreapta și i-au cerut documentele la control. Șoferul nu avea carnet de conducere, iar in timpul verificarilor oamenii legii au aflat ca permisul i-a fost…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, azi-noapte, o serie de controale pe strada Piezișa, din Cluj-Napoca.”La data de 25/26.01.2018, în intervalul orar 23.30-03.00, politisti din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Biroul pentru Centrul Universitar au actionat pe str. Piezisa…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au continuat sa actioneze in statiile de cale ferata, trenuri de calatori si in zonele de risc, informeaza Politia Romana. Politistii au verificat peste 4.300 de vehicule feroviare, au intocmit 22 de dosare penale si au aplicat peste 3.000 de sanctiuni…

- Politistii au actionat, in data de 18 ianuarie, pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale, fiind aplicate 94 de sanctiuni contraventionale pentru abateri de la normele legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice si activitatea de…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, marți, o acțiune a care au participat polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 2 Poliție, Secția 1 Poliție și Biroul Rutier, în colaborare cu Poliția Locala, în zona piețelor din Maraști și centrul orașului.Conform…

- Polițiștii locali de la Serviciul Inspecție Comerciala și-au petrecut o buna parte din sfarșitul de saptamana la o razie in zona Pieței Aurora. Au luat la puricat toate societațile comerciale care desfașoara activitați in exteriorul Pieței. Au verificat 20 de firme și au dat noua amenzi in…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 32 de evenimente, au aplicat 154 de amenzi si au constatat 23 de infractiuni. La data de 9 ianuarie 2018, politistii din Alba au intervenit la 32 de evenimente, toate solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost…

- 14 permise retinute pentru nerespectarea regimului legal de viteza și 3 permise retinute pentru alte abateri in trafic. In cadrul actiunilor desfasurate in ultimele 24 de ore pentru disciplinarea participantilor la trafic, politistii cu atributii pe linie rutiera, au retinut 13 permise de conducere…

- Conducatorul unui autoturism nu a oprit la semnalele politistilor rutieri din Mehedinți, acesta fiind prins intr-o parcare din Drobeta Turnu Severin. Oamenii legii și-au chemat intariri și au aflat, in urma verificarilor, ca barbatul de aproximativ 50 de ani nu avea permis de conducere.…

- In prima saptamana din an, oamenii legii au depistat 32 de persoane fara adapost pe strazile orașului, care au fost luate din frig și duse la adapostul primariei de pe str. Telegrafului. Oricum, numarul acestora a scazut considerabil in ultimii ani, arata un raport al Poliției Locale. Daca in 2016…

- Peste 130 de amenzi, in valoare de 56.500 de lei, au fost aplicate in noaptea de sambata spre duminica, de polițiștii de la Brigada Rutiera, un numar de 30 de taximetriști fiind sancționați pentru lipsa documentelor, anunța instituția. „In noaptea de 6/7 ianuarie, polițiștii Brigazii Rutiere au acționat…

- Politist accidentat intentionat in Suceava. Un sofer nu a vrut sa opreasca la semnalele agentului si a fugit dupa ce l-a lovit cu masina. Politistii il cauta acum pe cel care l-a accidentat pe colegul lor.Citeste si: Alina Mungiu Pippidi da LOVITURA protestatarilor: 'Mercenari Gold, care manipuleaza…