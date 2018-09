Razie în trafic la Cluj-Napoca. Polițiștii au vizat pietonii și traversările neregulamentare

Politistii clujeni au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul neacordarii de prioritate pietonilor, ori a traversarilor neregulamentare.



&"La data de 24 septembrie a.c., politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au organizat si desfasurat o actiune de prevenire si combatere a accidentelor rutiere în care sunt implicati pietonii&", informeaza IPJ Cluj.



Au fost vizate de actiunea politistilor atât traversarile neregulamentare, cât si neacordarile de prioritate pietonilor angajati regulamentar în traversarea drumului public.



