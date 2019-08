Razie în Timișoara și suburbii. Peste 120 de polițiști scoși pe stradă, au oprit tot ce mișcă „Astfel, actiunea a a avut loc intre orele 20.00 – 04.00, ocazie cu care au fost organizate acțiuni cu caracter preventiv-reactiv, la care au participat 124 de politisti dintre care, politisti de ordine publica, de investigații criminale, de rutiera și criminalistica. Efectivele au actionat pe linia verificarii legii privind paza bunurilor, obiectivelor și valorilor de catre societațile comerciale, pentru depistarea persoanelor urmarite in temeiul legii, identificarea persoanelor predispuse la comiterea de infractiuni, depistarea persoanelor ce conduc autoturisme cu incalcarea legislatiei… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

