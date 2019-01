Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 19 decembrie 2018, politistii din Cugir, in timp ce actionau impreuna cu politistii Serviciului de Ordine Publica, din IPJ Alba, in zona „Raul Mare” din Cugir, au oprit, pentru control, doua camioane incarcare cu cate 25 de metri cubi de material lemnos. Conducatorii acestora au prezentat…

- Ieri, 28 noiembrie 2018, politistii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, impreuna cu politistii Postului de Politie Lupsa si specialisti silvici din cadrul Garzii Forestiere Judetene Cluj, au efectuat controale la o societate comerciala specializata in exploatarea…

- In noaptea de 24 25 noiembrie a.c., in intervalul orar 22.00 06.00, politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica si cei ai Sectiei 8 Rurala Baneasa au desfasurat o actiune, in localitatea Ostrov, judetul Constanta, pe linia combaterii faptelor cu violenta, infractiunilor privind siguranta circulatiei…

- Polițiștii clujeni au identificat, depistat și reținut doi barbați, pentru comiterea infracțiunilor de taiere fara drept de arbori, furt de arbori, fals intelectual și uz de fals. Un camion cu remorca, un tractor articulat forestier (T.A.F.), peste 100 metri cubi lemn și un motoferastrau au fost indisponilizate…

- Trei barbați din Dumitrița au fost puși sub control judiciar de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrița, delapidare, fals intelectual și uz de fals. Unul dintre cei trei este padurar și le-a facut „cadou” celorlați doi peste 13 mc de lemn in baza unor avize false. Polițiștii au aflat…

- Polițiștii clujeni au efectuat, în noaptea de joi spre vineri, o acțiune în zona pieței agroalimentare din Dezmir, pentru verificarea legalitații actelor de comerț.La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, polițiști…

- Politistii specializati in combaterea delictelor silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu politisti din Cugir si specialisti ai Garzii Forestiere Cluj, au dat amenda in valoare de 16.000 de lei si au confiscat peste 600 mc de material lemnos, in urma unui control efectuat marti…