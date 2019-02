Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Capitalei au aplicat, in acest final de saptamana, 12 amenzi in valoare de totala 156.500 de lei, in urma unor controale efectuate in mai multe cluburi din Sectorul 2. Printre abaterile constatate se numara fumatul in interior sau nereguli privind securitatea la incendii, scrie Mediafax.“In…

- Politistii au aplicat, de la inceputul anului si pana pe 22 ianuarie, 72 de amenzi administratorilor de drumuri, in valoare totala de peste 200.000 de lei, cele mai multe nereguli identificate fiind lipsa intretinerii drumului public pe timp de iarna, dar si neinlaturarea obstacolelor. „De la inceputul…

- Politistii au verificat, sambata noapte, 90 de taximetristi din Capitala si, in urma actiunii, au aplicat 49 de amenzi in valoare de 29.750 lei. Totodata, 4 soferi care transportau clienti prin aplicatia Uber au ramas fara certificatul de inmatriculare pentru ca nu aveau documente conforme.

- Jandarmii bucuresteni au constatat, in minivacanta de Craciun, 35 de infractiuni si au aplicat 157 de amenzi in valoare totala de peste 60.000 de lei. Faptele constatate sunt efectuarea ilegala de operatiuni cu articole pirotehnice, detinere de droguri si vanzarea de marfa contrafacuta.

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 3-14 decembrie 2018, actiuni de control in urma carora a aplicat amenzi in valoare totala de 3,996 milioane de lei ( 861.337 euro).Conform unui comunicat remis, miercuri, au fost depistate 334 de persoane care lucrau fara forme legale, dintre acestea…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, in luna noiembrie 2018, actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 178.500 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 232 controale,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, in trimestrul al IV-lea 2018, campania privind respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste instruirea si informarea lucratorilor din domeniul constructiilor. Obiectivele campaniei au fost: - cresterea gradului de constientizare…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, in luna octombrie 2018, actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 342.000 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 230 controale,…