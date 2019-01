Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali craioveni au executat, pe 6 si 7 ianuarie, mai multe acțiuni in zona piețelor din municipiu, in special in zona Pieței Centrale, in vederea identificarii și aplicarii masurilor legale persoanelor care practica comerț neautorizat, produse second hand. De ...

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici au descoperit opt persoane, cetațeni iranieni, care au incecat sa iasa ilegal din Romania folosindu-se de documente de calatorie false. „In data de 24 decembrie 2018, in jurul orei 3.10, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici,…

- Potrivit IPJ Cluj, în cadrul acestei acțiuni, polițiștii au verificat 13 mijloace de transport și au legitimat 21 persoane, fiind aplicate pentru neregulile constatate și doua sancțiuni contravenționale în valoare totala de 10.000 lei. Totodata, polițiștii au confiscat 71 pomi…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la intersecția strazii Calea București cu bulevardul Carol I din municipiul Craiova, in dreptul Universitații. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme, un BMW și ...

Politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au organizat si desfasurat o actiune de asigurare si mentinere a unui climat de ordine si siguranta publica cu ocazia...

- Poliția Locala Timișoara susține ca numarul cerșetorilor din oraș a scazut in ultima perioada. De la inceputul acestui an și pana in prezent au fost depistate 777 de persoane care au apelat la mila publica, cu 127 mai puține decat anul trecut. “Scaderea numarului de astfel de persoane de la an la an…

- Politistii au actionat, vineri, in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Suceava, Constanta, Bacau si Iasi, pentru verificarea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi. "Activitatea a vizat depistarea persoanelor care…

- Politia Municipiul Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare in municipiu si pe raza localitatilor rurale arondate, cu scopul cresterii gradului de siguranta publica. Au fost controlate 144 de autovehicule si au fost aplicate 62 de sancțiuni contraventionale, in valoare de peste 13.000…