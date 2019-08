Razie de noapte în Gilău In noaptea de 24/25 august, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești și cei din cadrul Biroului Rutier au acționat pe raza comunei Gilau pentru prevenirea faptelor antisociale și a accidentelor de circulație. In cadrul acțiunii au fost legitimate 69 de persoane și au fost verificate 64 de autovehicule. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor de circulație și a normelor de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice. Au fost reținute 3 permise de conducere (pentru consum alcool) și un certificat de inmatriculare impreuna cu placuțele aferente… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

