- Amenzi de peste 80.000 de lei și 31 de permise de conducere reținute, saptamana trecuta, de polițiștii rutieri din Alba Politistii din judetul Alba au aplicat 500 de amenzi si au retinut 31 de permise de conducere in cadrul unei actiuni de crestere a sigurantei rutiere, care s-a desfasurat in saptamana…

- Aproape 370 de intervenții la evenimente pentru polițiștii maramureșeni, in ultima saptamana In saptamana 13-19 mai a.c. polițiștii maramureșeni au intervenit la 369 de evenimente semnalate pe raza județului, in 194 de cazuri fiind vorba de sesizarea unor infracțiuni de natura judiciara sau privind…

- In perioada 10 – 12 mai, politistii ialomiteni au fost prezenti in strada si au aplicat peste 600 de sanctiuni contraventionale intervenind la 97 de sesizari. In urma neregulilor constatate in trafic, oamenii legii au retinut 22 de permise de conducere si au retras 5 certificate de inmatriculare.

- Sanctiuni in valoare de 78.737 de lei au fost aplicate in urma unei razii pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, efectuata de Politia municipiului Constanta, impreuna cu politisti ai Serviciului Rutier Constanta, duminica,…

- In perioada 19-21 aprilie, polițiștii suceveni au constatat 10 infracțiuni și au dat 778 de sancțiuni contravenționale, in timpul acțiunilor vizind creșterea gradului de siguranța rutiera. Amenzile au totalizat aproximativ 163.550 de lei. Totodata, polițiștii au reținut 65 de permise de conducere și…

- In ultimele 24 de ore, politistii au constatat 16 infractiuni si au aplicat 539 de sanctiuni contraventionale a caror valoare se ridica la 106.785 de lei. De asemenea, au retinut 30 de permise de conducere si au retras 4 certificate de inmatriculare. Politistii din Dambovita au actionat pentru mentinerea…

- Aproximativ 1000 de sancțiuni și peste 100 de permise de conducere retinute pentru abateri la regimul de viteza, in perioada 01-07 aprilie Conform calendarului de activitati al Organizatiei Politiilor Rutiere Europene – TISPOL, in perioada 1-7 aprilie a.c., politistii cu atributii pe linie rutiera din…

- In perioada 01– 07 aprilie a.c., polițiștii gorjeni au fost angrenați in acțiunea TISPOL Speed, desfașurata la nivel internațional, care a vizat respectarea regimului legal de viteza și reducerea numarului și gravitații consecințelor evenimentelor rutiere, inregistrate pe fondul nerespectarii limitelor…