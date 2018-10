Razie ampla pe raza municipiului Constanta in aceasta noapte. Peste o suta de politisti. Ce cauta oamenii legii. De cine sunt sprijiniti in actiune

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani, acuzat ca a dat mai multe spargeri in locuintele catorva batrani din comuna Vernesti, a fost identificat luni de politisti, insa a disparut chiar inainte sa fie incatusat de politisti. Infractorul se afla inca in libertate.

- Zeci de membri ai trupelor speciale au luat cu asalt, in aceasta dimineata, mai multe case din doua comunitati de romi din judetul Iasi. Potrivit unor surse, este vorba despre niste perchezitii facute in mai multe dosare deschise pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

- Polițiștii clujeni au acționat, duminica, cu efective marite pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. ”La data de 30 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au desfașurat…

- Pe parcursul a 3 zile, Politia Romana a desfasurat, in cooperare cu autoritatile din statele membre ale Uniunii Europene, investigatii pentru combaterea furturilor de autovehicule si traficarea acestora. Astfel, au fost gasite 32 de vehicule urmarite national sau international. Recomandam persoanelor…

- Actiunile pentru siguranta comunitatii din ultima saptamana au avut ca rezultat prinderea in flagrant a 10 persoane, precum si dispunerea a 16 masuri preventive. In trafic, pentru neregulile rutiere, 26 de conducatori auto au ramas fara permis.

- Martha Bishara a fost arestata pentru ca a folosit un cutit ca sa taie frunze de papadie. Femeia de 87 de ani obisnuia sa mearga pe campul din jurul casei pentru a taia frunze de papadie, pe care le folosea pentru a...

- Abigail Bordas, adolescenta de 13 ani care și-a injunghiat bunica miercurea trecuta, a fost gasita! Anunțul a fost facut vineri dimineața ... The post Fata de 13 ani din care și-a injunghiat bunica a fost gasita de polițiști! Cum au descoperit-o oamenii legii? appeared first on Renasterea banateana…

- Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana si D.I.I.C.O.T. au efectuat 101 perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. 166 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infractiuni din sfera criminalitatii organizate. Pe parcursul ultimelor doua saptamani,…