Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. Directia Anchete, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in executare, luni, 2 aprilie a.c., doua mandate de perchezitie domiciliara si doua mandate de aducere,…

- Polițiștii din Sibiu, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat percheziții la locuințele unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de... 1.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. Read More...

- Politistii din Alba au dat amenzi in valoare de peste 13.000 de lei, in cadrul unei actiuni cu efective marite, desfasurate vineri, la targul de tara din comuna Valea Lunga. Au fost controlate peste 100 de masini si peste 100 de persoane. Potrivit IPJ Alba, in 23 februarie, politistii Sectiei 5 Politie…

- IPJ Alba a desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiul Alba Iulia si pe raza localitatilor rurale arondate, pentru cresterea gradului de siguranta publica si prevenirea si combaterea infracțiunilor si contravențiilor. Au fost legitimate 293 de persoane, verificate 241 de autovehicule si…

- Politistii din Reghin, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au retinut 4 persoane din judetul Mures, care ar fi comis, in ultima saptamana, 7 furturi din autoturisme din judetele Mures, Cluj si Brasov, cu un prejudiciu de 50.000 de lei. Read More...

- Politistii efectueaza luni dimineata 18 perchezitii in Bucuresti si in judetul Calarasi, la locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitati ilicite cu tigarete si tutun, 14 mandate de aducere urmand sa fie puse in executare. Potrivit unui…

- Polițiștii din Mures efectueaza 32 de percheziții in București și in 6 județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 3 mandate de aducere. Read More...

- Conform sursei citate, pe 12 ianuarie, 11.419 politisti au actionat, in toata tara, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, informeaza AGERPRES. Au fost organizate 273 de actiuni si s-a intervenit la 2.624 de evenimente, dintre care 2.134 au fost sesizate…