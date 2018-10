Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a revenit marti dupa amiaza la antrenamente, dupa mini-vacanta primita la finalul partidei cu Viitorul Constanta, din etapa a XI-a a Ligii I de fotbal. Vestile care vin dinspre Copou sunt foarte bune in ceea ce priveste starea medicala a lotului de jucatori. Atat la prima sedinta…

- 0-5. Acesta este bilantul duelurilor directe dintre cei doi antrenori de cand primul antreneaza Poli Iasi, iar al doilea pe FC Viitorul Constanta. Ultimul succes al „Regelui" a fost inregistrat vineri, in Copou, cand dobrogenii s-au impus cu 2-1, chiar daca Hagi, fiind suspendat, a preferat sa stea…

- Compania de Transport Public Iasi pune la dispozitia suporterilor mijloace de transport in comun dupa incheierea meciului de vineri, 5 octombrie, care se va desfasura pe Stadionul "Emil Alexandrescu", din Copou. Astfel, dupa partida dintre FC Politehnica Iasi si FC Viitorul, in jurul orei 23:00, vor…

- UTA a cedat, pe teren propriu, 0-2, cu CS Balotești, la capatul unei partide in care oboseala acumulata in disputa cu Politehnica Iași din Cupa Romaniei a ieșit clar in relief in prestația formației antrenate de Ionuț Popa. Pe langa problemele din clasament, unde aradenii au ajuns la mijlocul ierarhiei,…

- Poli Iasi si Viitorul Constanta se vor intalni de doua ori in mai putin de o luna pe stadionul din Copou. Fosta campioana a Ligii 1 Betano va descinde mai intai la Iasi pe 5 octombrie, in campionat, in cadrul etapei a 11-a, urmand sa revina pe

- Partida castigata de FCSB la Zlatna cu Unirea Alba Iulia, scor 1-0 prin golul marcat in min. 85 de Raul Rusescu a inchis faza saisprezecimilor Cupei Romaniei la fotbal. Ieri, la Casa Fotbalului, s-au si tras deja la sorti meciurile din optimi, faza in care Politehnica Iasi va avea un adversar foarte…

- Detinatoarea trofeului, CSU Craiova va intalni formatia de liga secunda Sportul Snagov. Sortii au decis ca FCSB sa joace in deplasare la Unirea Alba Iulia, iar Dinamo, la Dacia Unirea Braila. Meciurile din 16-imile Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti de marti, sunt urmatoarele: Unirea Alba Iulia…

- Politehnica Iasi este aproape de a-l readuce in Copou pe Kamer Qaka. Iesenii l-au vandut in vara la FCSB pe mijlocasul albanez cu 375 000 de euro plus TVA, iar acum sunt aproape de a-l cumpara cu 200 000 de euro plus TVA. Cele doua cluburi s-au inteles pentru aceasta tranzactie, iesenii urmand apoi…