- REGLARE DE CONTURI LECTIE…Scandalurile si bataile par sa se tina lant in municipiul Vaslui. Cel mai recent incident a avut loc joi seara, in localul “Orizont” si l-a avut in prim-plan pe Ciprian Gentimir, cunoscut drept Schiopu’. Impreuna cu mai multi prieteni, acestia au batut un barbat in varsta de…

- LA RACOARE… Bomba in cazul celor patru barbati din municipiul Vaslui, care sambata au agresat doi tineri din Valeni. Din gasca agresorilor face parte si Tiberius Moldovanu, fost component al echipei HC Vaslui, in prezent component al gruparii CSU Galati. Impreuna cu ceilalti trei prieteni ai sai, handbalistul…

- DEDICATII CU…SCANDAL! CONFLICT… Programul sustinut de Marokanu si lautarii sai in clubul Bliss din Vaslui s-a incheiat cu un scandal urias, ai caror protagonisti au fost Vasilica Bojoaga si Boicu Ovidiu, din comuna Valeni. Cei doi tineri s-au luat la cearta cu mai multi interlopi din Vaslui, din cauza…

- CA-N VESTUL SALBATIC PISTOALARII… Scene demne de Vestul Salbatic, in mai multe cluburi din judetul Vaslui, dupa ce doi tineri au iesit la distractie cu pusca de vanatoare dupa ei. Incalziti bine, dupa ce au baut cateva pahare de vin, Daniel Bojoaga, din comuna Valeni si Alin Manolachi, din comuna Rebricea,…

- Un barbat n-a suportat gandul ca un altul i-a furat prietena. Razbunarea a fost crunta, iar agresorul s-ar putea sa infunde pușcaria. Barbatul inșelat, Abubakhar Yahaya, din statul Adamawa, l-a atacat pe rivalul sau cu o maceta. Și i-a facut crestaturi adandi pe maini, a anunțat pulse.ng . Agresorul…

- DULCIURI… Nu suntem inca in decembrie, dar atmosfera de sarbatori a inceput sa se simta de cand afara a inceput sa ninga. In magazinul Aurocor din Crucea Garii, spre exemplu, de veti ajunge veti fi intampinati de un adevarat rai al dulciurilor: ciorapi de Mos Nicolae, cu bomboane, globulete, stelute…

- Cupa Satelor INVITAT SPECIAL… Terenul de fotbal din comuna Valeni va gazdui, la sfarsitul saptamanii, faza finala pe judet a Cupei Satelor, o competitie la care s-au inscris 50 de echipe de fotbal din 48 de comunitati locale. La eveniment va fi prezent si presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat sambata, pentru MEDIAFAX, ca este posibil ca la ședința de luni a CExN sa se ridice problema sancționarii unor lideri, dar el dezaproba„lichidarea” vocilor critice și a apreciat ca Adrian Țuțuianu trebuie acceptat chiar daca „vorbește in plus”.„Din…