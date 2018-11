Un tata din America a trecut prin cea mai mare tragedie pentru un parinte. Fiul sau a murit dupa ce a fost calcat in picioare de o fetița de 10 ani. Nate Liedl și-a pierdut fiul, Jaxon, in cel mai cumplit mod. Acesta a fost omorat de o minora de 10 ani din Wisconsin la gradinița. Barbatul a vorbit despre momentul in care a vazut-o pe fata respectiva la tribunal. Acesta vrea ca moartea fiului sau sa fie razbunata. „Aș fi vrut sa ma vada, sa iși dea seama de suferința prin care trec. in loc sa o vad ca pe o fetița de 10 ani, o vad ca pe cea care mi-a omorat copilul”, a spus Nate Liedl. „Nu a facut…