Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a produs in Gaborone, capitala statului Botswana. Pilotul era la o petrecere, la un club, impreuna cu sotia si alti prieteni. Potrivit martorilor, cuplul s-a luat la cearta, iar pilotul, care era beat, si-ar fi lovit sotia. Furios, individul a plecat apoi de la petrecere. Ceea ce nu banuiau…

- O femeie a fost acuzata ca și-a injunghiat copila de 11 ani de nenumarate ori pentru a o ține departe de a intreține relații intime. Rosa Alcides Rivera a ajuns la un spital din Orlando, Florida, și a...

- Un imigrant iranian a recunoscut ca și-a ucis soția la trei zile dupa ce a refuzat sa-i susțina cererea de a ramane in Marea Britanie. Barbatul de 35 de ani a injunghiat-o mortal de mai multe ori cu...

- Un incident teribil a indoliat Africa de Sud. Trei elevi de la o școala din orașul Vanderbijlpark au murit dupa ce o pasarela ce lega cele doua cladiri ale unitații de invațamant s-a prabușit. In total, 26 de elevi au fost raniți in urma acestui teribil eveniment, dar doi baieți și o fata și-au pierdut…

- In total, 26 de elevi au fost raniti in urma acestui teribil eveniment, dar doi baieti si o fata si-au pierdut viata, a anuntat timeslive.co.za. Incidentul a avut loc la ora 8.10 dimineata. „E o zi foarte trista pentru noi. O pasarela care unea cladirea principala a scolii de cladirea in care erau salile…

- Poliția din Moscova a anunțat marți ca femeia a fost arestata pentru ca l-a batut pe șoferul de taxi și pentru ca i-a furat mașina pentru a fugi de la locul agresiunii, scrie digi24.ro. Citeste si Politist snopit in bataie si urmarit cu snowmobilul de un barbat pe care agentul l-a amendat…

- Un avion Boeing-707 cu 10 persoane la bord s-a prabusit la periferia Teheranului. Motivul accidentului, care a avut loc in Safadasht, langa aeroportul Karaj, nu a fost clarificat inca de autoritati.

- Un avion Boeing-707 cu 10 persoane la bord s-a prabusit la periferia Teheranului.Motivul accidentului, care a avut loc in Safadasht, langa aeroportul Karaj, nu a fost inca clarificat de autoritati.