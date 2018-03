Stiri pe aceeasi tema

- O mama a doi copii a confiscat telefoanele celor patru copii ai ei pentru ca aceștia sa nu se mai joace noaptea pe dispozitive. Femeia nu se aștepta insa ca aceștia sa se razbune. Michelle Giggler a decis sa-și impiedice cei patru copii sa se joace pe telefon și pe tablete pana la ora 2 din noapte.…

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mii de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza AFP.…

- Haosul de la Casa Alba continua. Jurnaliștii de la Washington Post dau ca sigura demiterea lui H.R. McMaster, consilierul pentru securitate al președintelui Donald Trump. Haosul de la Casa Alba continua. Dupa Rex Tillerson, urmatorul care va parasi administrația prezidențiala este consilierul pentru…

- United Airlines și-a asumat intreaga responsabilitate dupa ce un caine a murit dupa ce a fost inchis in compartimentul pentru bagaje al unui avion. Vina ii aparține unui insoțitor de zbor care a inchis animalul de companie in dulapul de deasupra capului pasagerilor, scrie BBC News. “Acesta a fost…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea Departamentului de Stat de catre Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa. 'Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face…

- Procurorii DIICOT Iasi sunt pe urmele unei retele de crima organizata care, printr-o metoda informatica sofisticata, ar fi reusit sa sustraga intr-o singura noapte 3,8 milioane de lei de la 32 de bancomate Raiffeisen din Romania. Infractorii informatici ar fi controlat de la distanta ATM-urile in asa…

- Marco Reus, in varsta de 28 de ani, si-a prelungit contractul cu Borussia Dortmund pana in 2023. Oficialii echipei au facut anuntul pe pagina de Twitter. Reus, care a ratat sansa sa fie campion mondial cu Germania in 2014 din cauza unei accidentari la genunchi, a jucat doar patru meciuri in acest sezon…

- De Ziua Internaționala a Femeii, Consiliul Uniunii Europene au anunțat ca au numit-o pe Catherine De Bolle, fosta șefa a poliției federale din Belgia, directorul Europol, agentia europeana de lupta impotriva criminalitatii, citeaza Agerpres AFP. De Bolle devine astfel, incepand cu 1 mai, cand va prelua…

- Activarea mecanismului de protectie civila de catre ministrul Sorina Pintea in cazul lipsei de imunoglobulina este specifica unei situatii extreme, ca de razboi. Este o decizie buna a ministrului Sanatatii care protejeaza pacientii intr-o situatie limita. Dar este o masura exceptionala, care arata presiunea…

- Anunt de presa – Dezvoltarea activitatii Exotic Prod SRL prin achizitia de noi echipamente si crearea de locuri de munca in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)…

- Presa internationala trateaza pe larg rezultatele alegerilor din Italia vorbind la unison despre un esec major din perspectiva unitatii europene. Unii analisti au califcat cursa electorala drept ultima batalie dintre un val populist si neliberal care avanseaza si aparatorii timorati si acriti ai actualei…

- Situația este ingrijoratoare dupa ce coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara. Insa niciuna nu poate obține…

- Essential PH-1 nu a fost un succes comercial, insa a adus in atentia publicului telefoanele cu decupaj an display, ceva ce in 2018 devine deja un design standard pentru multe companii. Andy Rubin, fondatorul companiei si unul dintre mintile din spatele sistemului de operare Android, are insa in plan…

- Votantii din Roma au fost descurajati de cozile lungi de la sectiile de votare organizate pentru alegerile parlamentare. "Ne vom intoarce mai tarziu, poate spre seara, coada era prea mare acum", a spus Sandra, care a venit sa voteze impreuna cu sotul si cu copilul lor de doi ani, potrivit…

- Doar cateva ore ne mai despart de startul celui mai mare eveniment din industria cinematografica: gala Oscar 2018. Cea de-a 90-a editia a premiilor Academiei Americane de Film se va desfasura la Dolby Theatre din Los Angeles, unde marile staruri ale Hollywood-ului vor defila pe covorul rosu si vor fi…

- Nu ministrul este cel care, in mod constant, trece „linia roșie” Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca "procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului CSM, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii",…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 era blocata vineri la pranz pe ambele sensuri, din cauza unui accident pe bulevardul Ghencea, anunta compania pe Twitter. "Pe Bd. Ghencea, sensul catre Ghencea, un...

- "De ce cere Jeff Sessions inspectorului general sa ancheteze cu privire la posibile abuzuri legate de Fisa?", s-a intrebat Trump pe Twitter, referindu-se la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), care reglementeaza conditiile in care este plasata sub supraveghere o persoana. "Asta va fi fara…

- Joi va fi singura zi frumoasa din aceasta saptamana. Cu toate acestea, temperaturile vor fi foarte scazute si vor reusi sa ajunga la minus 2 grade doar prin sud-vest. Tot acolo, norii se vor aduna din orele serii si vor aduce ninsori slabe care se vor extinde in tot sudul tarii.

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, se arata ingrijorat de situatia moldovenilor care muncesc in Rusia. Potrivit lui, situatia economica instabila din Federatia Rusa i-ar putea determina pe acestia sa revina acasa. In acest sens, oficialul moldovean a identificat o solutie ce ii…

- Direcția de Asistența Sociala Arad vine in sprijinul persoanelor fara adapost, avand in vedere temperaturile scazute și intensifica anchetele pe teren. Impreuna cu Poliția Locala Arad vor fi formate echipe mixte in vederea identificarii persoanelor fara adapost și indrumarea acestora catre Adapostul…

- O masina in care se afla si un copil a ramas inzapezita intre Vacarești și Satul Vechi in Eveniment / Tot in cursul zilei de luni, 26 februarie 2018, echipajele de salvare au intervenit si in cazul unui autoturism in care se afla o familie, cu un copil, a ramas blocat in zapada, intre localitațile…

- Comunicat. Direcția de Asistența Sociala Arad vine in sprijinul persoanelor fara adapost, avand in vedere temperaturile scazute și intensifica anchetele pe teren. Impreuna cu Poliția...

- Un vehicul a lovit o bariera de la Casa Alba si o femeie a fost retinuta, a anuntat Secret Service, citat de BBC. "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service.…

- Potrivit sursei citate, barbatul ar fi locuit in orasul Podgorica. "Autoritatile iau masurile necesare pentru a rezolva cazul si pentru a asigura siguranta staff-ului ambasadei Statelor Unite”, a spus ministrul de interne din Muntenegru, Mevludin Nuhodzic, intr-un mesaj video. Intr-o…

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Cinci mașini parcate pe Bulevardul Unirii din Buzau au fost avariate de un șofer de 24 de ani care s-a urcat baut la volan. Evenimentul rutier s-a produs azi-noapte, in jurul orei 01.00, aproape de centrul orașului. Șoferul se afla in mașina impreuna cu un amic, ambii scapand nevatamați din evenimentul…

- Coordonatorul Comisiei de Aparare a PNL, Ovidiu Raetchi, a afirmat, intr-un comunicat de presa, ca este „penibil” ca ministrul de Interne, Carmen Dan, sa mai ceara „diagnoze” asupra situatiei din Politia Romana, la un an de la preluarea functiei. Acesta a mai spus ca „orice diagnoza decenta” asupra…

- Artistul DJ Smash a fost batut crunt intr-un club de noapte din Rusia. Despre acest fapt a declarat rapperul Timati. Acesta a comentat ca DJ Smash a fost internat intr-un spital din Rusia cu maxilarul rupt.

- Mișcarea sindicala a ziariștilor și-a facut simțita prezența din primele luni dupa evenimentele revoluționare din decembrie 1989. Uniunea Ziariștilor din Republica Socialista Romania se destramase, la fel ca alte instituții ale statului comunist. Cațiva ziariști cu inițiativa din presa scrisa (pentru…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat, vineri, ca dialogul este singura solutie de a reduce tensiunea, de a obtine pacea in regiune si de a reunifica cele doua Corei, informeaza site-ul agentiei Yonhap.

- Cum traiesc yoghinii din așezamintele spirituale MISA. Nu mananca deloc carne, nu beau alcool și cafea, nu fumeaza și au un program strict de practica yoga și de meditație. Yoghinii de la MISA sunt la fel de uniți ca la inceput și i-au ramas alaturi lui Gregorian Bivolaru. O casa ca un vagon, cu camere…

- Un hot indraznet a furat intr-o singura noapte aproximativ 800 de metri de asfalt de pe un drum din China pentru a-l vinde si a castiga astfel o suma de bani, conform unor informatii publicate in presa chineza, scrie agerpres.ro.

- Combustibilul utilizat în procesul de obținere a caldurii și apei calde este un amestec pe baza de rumeguș, paie și alte resturi lemnoase, care sunt tocate și supuse unui proces de deshidratare. Sub acțiunea ligninului, întreaga compoziție se solidifica, iar produsul rezultat are dimensiuni…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Arad, de la Biroul de Ordine Publica, Biroul Rutier, Biroul de Investigații Criminale, Proximitate, secțiile de poliție urbana și Serviciul Transporturi Feroviare, au desfașurat duminica seara o acțiune cu efective marite, in vederea menținerii unui climat…

- Quito si Londra cauta o solutie "care sa ii protejeze" viata lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat miercuri seful statului ecuadorian, Lenin Moreno, citat de AFP. "Am avut o discutie cu ambasadoarea Marii Britanii…

- In municipiul Bacau, miercuri dimineata, termometrele au aratat -18,4 grade Celsius. Gerul a lovit zona Moldovei, unde s-a inregistrat și cea mai scazuta temperatura din țara in aceasta iarna. Potrivit datelor oficiale comunicate de Administratia... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Conform datelor operative colectate de la distribuitorii de energie electrica la data de 18 ianuarie, la ora 06.00 au fost deconectate parțial de la energia electrica 55 de localitați din 13 raioane. Autoritațile dau asigurari ca in republica, toate traseele naționale și accesul spre localitați sunt…

- Liderul PMP, Traian Basescu, spune ca presedintele Klaus Iohannis a ales „cea mai comoda solutie“ pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. „Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?“, se intreaba Basescu.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a afirmat sambata ca "situatia tensionata" manifestata atat la nivel guvernamental, cat si "fals indusa" in interiorul PSD trebuie sa inceteze, singura solutie pentru rezolvarea acestor probleme fiind "convocarea de urgenta" a unui Comitet Executiv National. …

- Probabil, pentru ca autoritațile nu ofera tinerilor cu talent din Republica Moldova un cadru suficient de manifestare culturala, aceștia iși demonstreaza capacitațile artistice in transportul din Capitala.

- Titular in premiera cu antrenorul Cristobal Parralo, Florin Andone a reușit golul remizei Villarreal - Deportivo 1-1, cu capul, al doilea la rand la Depor, și a platit polița pentru cum a fost tratat la juniori de "Submarinul Galben". Primul meci din 2018, intaia titularizare oferita de Cristobal Parralo,…

- Maria Ilioiu a respectat tradiția și a dormit cu busuiocul sub perna! Foarte fericita ca și-a visat alesul, aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj. Oare sa ne așteptam la o viitoare relație?

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat vineri dupa sedinta CSM ca anul 2018 nu va fi unul linistit, dar ca spera sa se gaseasca solutii pentru toate problemele. Intrebat daca 2018 va fi un an linistit, el a raspuns: "Nu, cred ca va fi in continuare un context mai complicat,…

- Purtatorul de cuvant al ISU Olt, plutonierul major Alin Basasteanu, a declarat ca, in jurul orei 00.05, echipajul SMURD Osica a intervenit in comuna Osica de Jos, de unde a preluat o adolescenta in varsta de 14 ani, constienta, cu o plaga de circa trei centimetri in zona mandibulei, in urma exploziei…

- Bianca Dragușanu a reușit sa-și intemeieze o familie cu Victor Slav, cu care are o fetita, Sofia Natalia. Vedeta a oferit detalii necunoscute despre prima noapte pe care a petrecut-o in casa lui Victor Slav. Bianca Dragusanu, dezvaluiri INTIME. "Tot timpul eram..." "Eu cand am mers…

- Mercedes-Benz a publicat un spot video dedicat noului Clasa X. Pick-upul constructorului german a fost dezvoltat pentru a rezolva nevoi diverse și pentru a satisface o gama variata de clienți. In Romania, prețul de pornire este de la 35.500 de euro cu TVA