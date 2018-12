Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Sankt-Petersburg a condamnat marti la plata unei amenzi un tanar rus care a dus sobolani in parlamentul local pentru a protesta, a explicat el, impotriva "lipsei de actiune a deputatilor", relateaza AFP.Ilia Mohov, 23 de ani, a fost gasit vinovat de "incalcarea regulilor de…

- Marți, 27 noiembrie 2018, la Romania TV in cadrul emisiunii ”Ediția de Seara” secretarul general interimar al PSD, Codrin Ștefanescu a facut mai multe afirmații legate de actualitatea politica din Romania, facand mai multe referiri la adresa mea: ”Haideți sa vedem ce a facut propaganda inainte de a…

- Circa 50 de batrani si bolnavi nedeplasabili din satul brailean Pitulatii Vechi, care nu au medic de ani de zile, au fost consultati de o caravana medicala formata din medici si asistente care au raspuns ca voluntari la rugamintea reprezentantilor Bisericii.

- Mai multi rezidenti ai orasului mexican de frontiera Tijuana au protestat duminica impotriva prezentei in zona a peste 2.000 de migranti din tari ale Americii Centrale care incearca sa ajunga in SUA, informeaza luni Xinhua. Cateva caravane ale migrantilor care fug de saracia din tarile lor au plecat…

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Gestul sau a fost urmat la scurt timp de cel al ministrului Muncii, Esther McVey. Premierul Theresa May se afla in…

- Aș vrea sa cred ca scamatoria pe care a regizat-o președintele PSD, Liviu Dragnea, respectiv o eventuala remaniere guvernamentala, va schimba in bine și situația deplorabila in care a fost dusa economia și societatea romaneasca. Mi-e teama insa ca nu este așa, pentru ca o data la 6 luni domnul Dragnea…

- Carmen de la Salciua este artista care au reusit aceasta performanța. Artista se mandreste si cu faptul ca in primele 24 de ore de la lansare, videoclipul "Dansez prin ploi" a adunat peste 500.000 de vizualizari, reusind astfel o performanța greu de egalat pentru muzica de petrecere romaneasca. Artista…

- Modificarile legislatiei in sectorul audiovizual vizeaza o mai buna protejare a drepturilor minorilor, reguli mai stricte pentru publicitate si o cota de 30% pentru continutul european pe platformele video online. In urma votului final asupra acestor propuneri, legislatia modificata se va aplica posturilor…