Pe insula pustie din Madagascar se pune la cale un plan de razbunare dupa ce saptamana trecuta, in ”Ultimul Trib”, la Antena 1, Cameleonii și Lemurii și-au unit forțele pentru a-i scoate din vila de lux pe Crocodili. Dupa sosirea in Madagascar, Crocodilii și-au impus supremația și au reușit doua saptamani la rand sa caștige proba de Teritoriu, așa ca s-au bucurat de viața ușoara de la vila de lux. Dorința de a-i scoate din confort și de a-i destabiliza pe sportivi i-a determinat pe Cameleoni și Lemuri sa iși uneasca forțele in ultima ediție a emisiunii ”Ultimul Trib”, iar planul lor a dat roade…