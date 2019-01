Stiri pe aceeasi tema

- Sase tineri, cu varstele cuprinse intre 18 si 27 de ani, au fost arestati preventiv luni pentru 30 de zile, dupa ce, la sfarsitul saptamanii trecute, l-au agresat si talharit pe un barbat de 25 de ani, care se afla in locuinta prietenei sale din comuna Harau iar apoi suspectii au constrans-o pe fata…

- Potrivit IPJ Alba, politistii Sectiei de Politie Rurala Soimus au fost sesizați de catre un tanar in varsta de 25 de ani, din judetul Dolj, cu privire la faptul ca in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 2.00, in timp ce se afla in locuința prietenei sale, in comuna Harau (judetul Hunedoara),…

- Sase persoane, intre care doua femei, au fost arestate, dupa ce ar fi jefuit si sechestrat un tanar de 25 de ani, din Dolj, in timp ce isi vizita prietena, din Hunedoara, cu care unul dintre agresori ar fi avut o relatie. Si fata ar fi fost dusa cu forta intr-o locuinta din Alba.

- Sambata dimineața, polițiștii hunedoreni au fost sesizați de catre un tanar in varsta de 25 de ani, din judetul Dolj, cu privire la faptul ca in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02:00, in timp ce se afla in locuința prietenei sale, in varsta de 20 ani, din comuna Harau, a fost batut […]The…

- Larisa Judele, tanara batuta de actualul iubit al Mariei Constantin, cunoscutul fotbalist Dacian Varga, rupe tacerea si spune adevarul despre relatia dintre ea si fostul fotbalist. Dupa ce s-a scris in presa ca ar fi fosta iubita a lui Dacian Varga, Larisa Judele, tanara batuta de cunoscutul fotbalist,…

- La data de 23 noiembrie a.c, politisti din cadrul Politiei Orasului Bumbesti Jiu au identificat in trafic un barbat, de 57 de ani, din municipiul Petroșani, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Bumbești Jiu, județul Gorj, avand o concentrație de 0,70 mg/l alcool…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca – Secția 6 Poliție Rurala Florești au reținut un barbat pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, furt calificat și talharie calificata. In seara zilei de 11 noiembrie, cel in cauza – un barbat, de 33 de ani, din Florești,…

- Un barbat din localitatea Tirgusor, judetul Constanta a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a incalcat un ordin de restrictie emis de Judecatoria Constanta. Suspectul s a intalnit pe strada cu femeia care a solicitat ordinul de protectie, fosta lui iubita, si a agresat o si a amenintat o. Potrivit IPJ…