Răzbunare cruntă! Ce a pățit un șofer din Giurgiu care a blocat cu mașina intrarea unui bloc Un giurgiuvean cu ceva treburi prin Suceava a avut parte de experiența vieții lui dupa ce și-a parcat autoturismul total necorespunzator. El și-a gasit mașina cu toate roțile sparte pentru ca a blocat accesul intr-un bloc. Pentru ca le-a blocat accesul in bloc, locatarii au avut doua variante: fie sa sara peste boscheti, fie sa escaladeze […] The post Razbunare crunta! Ce a pațit un șofer din Giurgiu care a blocat cu mașina intrarea unui bloc appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol: cancan.ro

