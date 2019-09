Stiri pe aceeasi tema

- Turneul „Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus” va incepe pe 4 ianuarie 2020, in Fort Lauderdale, Florida. Oprah colaboreaza cu WW (Weight Watchers Reimagined), o organizatie care ofera diverse produse si servicii pentru a promova obiceiurile sanatoase, inclusiv pierderea in greutate si nutritie.…

- Potrivit Monitorului Oficial al Romaniei, Primaria orasului Eforie concesioneaza un imobil teren aflat in domeniul privat al orasului Eforie, in suprafata de 371 mp, cu destinatia de parcare, situat in Eforie Sud. Doritorii pot solicita un exemplar al caietului de sarcini de la Directia Economica, Compartimentul…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a primit un mesaj emoționant de la Katherine, o tanara jucatoare de tenis din New York. Intr-o campanie a sponsorului tehnic Nike, Simona Halep s-a intalnit cu unul dintre milioane de fani pe care romanca ii are in intreaga lume. Katherine, o fata de 14 ani din Brooklyn,…

- De Sfanta Maria, la Mioveni vor rasuna acorduri de fanfara! Joi, 15 august, Primaria orașului, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni va invita la un concert de promenada, susținut de Fanfara Județeana ,,Constantin Brancoveanu”, din Valcea. Evenimentul se va desfașura de la ora 19.30, in Centrul…

- Samsung a anunțat, in mod oficial, evenimentul de lansare a dispozitivelor Galaxy Note 10, numit Galaxy Unpacked. Acesta va avea loc din nou in New York, in cadrul Barclay’s Center din Brooklyn, pe 7 august.

- Ziarul Unirea 3-4 august: Zilele orașului Zlatna. Parada portului popular și spectacol folcloric. Cristian Pomohaci revine in Alba, de data aceasta pe scena, ca interpret de folclor 3-4 august: Zilele orașului Zlatna. Parada portului popular și spectacol folcloric. Cristian Pomohaci revine in Alba,…

- Senatorul UDMR, Tanczos Barna, respinge preluarea administrarii Cimitirului de la Valea Uzului de catre MApN și propune ca gestionarea acestuia sa fie facuta conform regulilor cimitirelor internaționale de razboi, de catre statele care au acolo inmormantați eroi, transmite corespondentul MEDIAFAX.Tanczos…

- Candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) pentru postul de primar al orasului german Goerlitz din landul Saxonia, Octavian Ursu, un muzician originar din Romania, a castigat duminica turul al doilea al alegerilor...