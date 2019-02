Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au stabilit ca votul in Parlament asupra proiectelor privind Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 sa aiba loc vineri, 15 februarie. Parlamentarii vor putea depune amendamente la Buget pana…

- Autoritatile din statul american Hawaii au propus o initiativa care prevede ca doar cei care au peste o suta de ani îsi vor mai putea cumpara legal tigari. Acesta este modul prin care statul urmareste sa descurajeze fumatul. Propunerea legislativa va fi dezbatuta zilele urmatoare de…

- Procurorul general Augustin Lazar transmite, joi, ca solicitarea de revocare anuntata de Tudorel Toader ignora legea, recomandarile institutiilor europene si are un continut strict politic. Ministrul a anuntat ca va trimite joi documentele pentru finalizarea revocarii lui Lazar.

- Martha Erika Alonso, guvernatorul statului Puebla și soțul acesteia, senatorul Rafael Moreno Valle, au murit dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in centrul statului Puebla, la puțin timp dupa decolare, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Printre persoanele decedate se numara și…

- Regiunile ucrainene de la granița cu Rusia sunt sub lege marțiala. Președintele Petro Poroșenko a luat aceasta decizie dupa incidentul din strâmtoarea Kerci, la finalul lunii noiembrie, când marina militara rusa a capturat trei nave ucrainene și a luat prizonieri 24 de militari ucraineni.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precizeaza ca Legea recursului compensatoriu a fost initiata de guvernarea anterioara, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a propus sa fie 3 zile considerate ca efectiv executate la 30 de detentie in spatii necorespunzatoare, iar Parlamentul a aprobat 6 zile.…

- O virgula lipsa din legea offshore ar putea pune in pericol profitul obtinut de statul roman din exploatarea gazelor din Marea Neagra, sustin liberalii. Avocatii confirma spusele lor, afirmand ca legea poate fi interpretata in favoarea petrolistilor si ca acest lucru ne poate duce in instanta, chiar…