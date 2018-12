Stiri pe aceeasi tema

- In marja summitului G20 din Buenos Aires, presedintii francez si rus au avut o intrevedere bilaterala de vreo 20 de minute, in timpul carora cei doi au discutat mai ales despre Ucraina, Emmanuel Macron reluand cererile europenilor in vederea unei "dezescaladari"."Putin a scos o foaie alba…

- Președintele american Donald Trump a anulat intalnirea pe care o avea programata cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Buenos Aires, unde se desfașoara summit-ul G20. Trump a luat aceasta decizie pentru ca rușii refuza sa elibere navele și marinarii reținuți in largul Crimeei.

- Vladimir Putin a avertizat marti Ucraina impotriva oricarui act ”necugetat”, dupa ce Kievul a hotarat sa instaureze legea martiala, in urma imobilizarii a trei nave ucrainene de catre Paza de Coasta rusa, si i-a cerut Angelei Merkel sa exercite presiuni asupra aliatului sau si occidentalilor, relateaza…

- Peste 22.000 de politisti argentinieni vor fi mobilizati saptamana viitoare in timpul summitului sefilor de stat si de guvern ai G20 la Buenos Aires, unde sunt asteptati Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping si Emmanuel Macron, relateaza AFP. Autoritatile au precizat dispozitivul de securitate din…

- Autoritațile ucrainene actuale nu sunt capabile sa „rezolve problema Donbasului”, a declarat președintele rus Vladimir Putin, la o conferința de presa cu privire la rezultatele summitului din Asia de Est, potrivit TASS. Putin a afirmat ca „țarile occidentale nu ar trebui sa condamne alegerile din Donbas,…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este acuzata…

- Intervenția in Siria, anexarea Crimeei și continuarea prezenței militare in estul Ucrainei pot fi prea costisitoare pentru președintele rus Vladimir Putin, scrie Anders Aslund, analistul centrului analitic american „Atlantic Counci”, intr-un articol pentru Project Syndicate, transmite Voice of America.…

- UPDATE: Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca uciderea lui Alexander Zakharchenko este un act „crud”, menit sa destabilizeze pacea fragila din zona. El nu a acuzat guvernul Ucrainei de orchestrarea atacului mortal, deși purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Rusia, Maria Zakharova,…