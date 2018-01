Stiri pe aceeasi tema

- Mirabela Dauer a vorbit despre anul care tocmai s-a incheiat, cu bune și cu rele, așa cum a fost acesta pentru ea. Mirabela Dauer, care a facut marturisiri de suflet in urma cu cateva zile , a ținut sa spuna prietenilor ei virtuali cum a fost anul 2017 pentru ea. Mirabela Dauer, care a comentat și pe…

- Cand e vorba despre inventivitate, romanii nu au limite! Dincolo de tot felul de urari, care mai de care mai haioase, de mesaje in versuri și cu talc, unii folosesc inclusiv …sculele din dotare pentru a ura bun venit noului an 2018. Pe internet circula o fotografie haioasa, facuta intr-un atelier auto.…

- Va mulțumesc pentru increderea pe care mi-ați oferit-o in anul 2017, sa pașim cu proiecte noi, in anul 2018, ca o comunitate unita. Va urez un An Nou fericit, cu sanatate, cu bucurii, cu impliniri! La mulți ani, Sebeș! Primarul dumneavoastra, Dorin Nistor. Post-ul VIDEO: Mesajul primarului din Sebeș,…

- Președintele ALDE Dej, Vicențiu Știr transmite prin intermediul publicației noastre un mesaj cu ocazia intrarii in noul an. ”Acum, la cumpana dintre ani, privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Doresc ca anul care vine sa fie pentru toți o punte…

- Iata-ne iar in prag de sarbatoare, la finele anului 2017, gata sa pașim in noul an cu mult entuziasm, bucurie și speranța! Din lumina sarbatoririi nașterii Domnului și din speranța ce insoțește Noul An, ganduri bune și urari de sanatate, impliniri pe masura visurilor și bucurii tuturor! La mulți ani,…

- "Dupa 28 de ani de pseudo-democrație, Romania este mai dezbinata ca oricand. In acest moment, putem vorbi chiar de doua Romanii, una MUTA, a imbuibaților, și una VOCALA, combativa dar neputincioasa, formata din restul populației.", a scris Dan Vasile Mihale intr-un editorial publicat pe Realitatea.net."Prima,…

- URARI de CRACIUN. Cele mai haioase URARI DE CRACIUN. Moș Craciun vine cu daruri numai daca stai prin baruri! URARI de CRACIUN. Cele mai haioase URARI DE CRACIUN. Mos Craciun e suparat / Ca-i de criza afectat! / Sania-i la-nregistrat, / Taxa auto s-a triplat! / Renii banca i i-a luat, / C-are…

- "Va doresc tuturor Craciun Fericit! Multa sanatate si multe bucurii alaturi de cei dragi. E destul de tarziu aici dar sunt cu gandul la voi si va multumesc pentru ca-mi sunteti alaturi!", a scris Simona Halep pe Facebook.

- MESAJ DE CRACIUN. Stralucirea stelei de Craciun sa va lumineze inimile, iar in sufletele voastre sa se oglindeasca lumina calda a lumanarilor. Fie ca acest Craciun sa iti mangaie sufletul, sa iti aduca bucurii si prosperitate, fericire si noroc, cadouri sub brad si oameni dragi aproape!…

- Mesajul președintelui Iohannis, de Craciun: Sarbatoarea nașterii Domnului este un bun indemn la compasiune și solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru, a transmis șeful statului, intr-un mesaj video postat pe pagina de Facebook. Președintele le-a mai urat romanilor sa se bucure de aceste…

- Direcția Județeana de Transport, Administrarea Drumurilor și Control Trafic prin directorul sau Marius Olteanu va ureaza Sarbatori Fericite, Craciun liniștit și un An Nou cu impliniri in care sa realizați tot ceea ce va propuneți! Zile de sarbatoare pe placul dumneavoastra alaturi de cei dragi și iubiți!…

- Buletin de Carei va ureaza Sarbatori Fericite! Broderia din imagine reprezinta Cantus Angelorum (cantarea ingerilor) si a fost realizata de artistul Zoe Vida-Porumb, fiica sculptorului Gheza Vida din Baia Mare.

- Cu ocazia Sarbatorii Nașterii Domnului Isus, a Craciunului și a Anului Nou, doresc tuturor locuitorilor din județului Satu Mare, pace, bucurie, prezența lui Dumnezeu in fiecare familie și un An Nou binecuvantat de Dumnezeu, plin de incredere și speranțe. SARBATORI FERICITE Senator Gabriel Leș

- Sarbatorea Sfanta a Craciunului sa va gaseasca in mijlocul celor dragi, sa va aduca liniste si fericire in suflet si in casa iar Noul An sa poarte cu sine ganduri curate si prosperitate. Craciun Fericit si un An Nou imbelsugat! Institutia Prefectului Judetul Satu Mare Prefect Subprefect Darius Filip…

- Iarna, zapada, zurgalaii, colindele, Mos Craciun si Anul Nou creeaza o atmosfera de basm. Indiferent de varsta toti credem in Mos Craciun si il asteptam cu nerabdare. Atunci cand nu putem fi alaturi de cei dragi, putem sa le trimitem mesaje de Craciun pline de haz sau de ganduri bune care sa le aduca…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, îi raspunde premierului Mihai Tudose, cel care a declarat joi ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina în folosința statului român și sa nu mai fie utilizat de Casa Regala. "Eu cred ca am putea, fara niciun fel de problema,…

- Dragi maramureseni, in fiecare casa de crestini sarbatorile de Craciun si Noul An sunt intampinate cu drag, speranta de mai bine pentru anul urmator si dorinta ca lumina divina sa ne calauzeasca pasii pe toate caile vietii. Este vremea in care cu totii dorim sa iertam, sa fim mai darnici si mai buni,…

- Emotie si bucurie in suflet, asta au simtit membrii TNL Aiud in aceste zile, cand prin acțiunile lor au adus un zambet pe chipurile aiudenilor si o raza de speranta in sufletul oamenilor carora soarta le-a suras mai putin. In urma actiunii „Casuta lui Mos Craciun”, organizata cu prilejul sarbatorilor…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a participat miercuri, 20 decembrie, impreuna cu seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la o videoconferinta cu militarii romani aflati in misiune in teatrele de operatii și in Polonia. Comandantii structurilor militare romane din Afganistan,…

- Fifor le-a multumit acestora pentru felul exemplar de actiune in misiunile internationale. Comandantii structurilor militare romane din Afganistan, Bosnia si Hertegovina si Kosovo au evidentiat cele mai noi elemente privind evolutia situatiei de securitate din ariile de responsabilitate si modul…

- Fortele aeriene ale Arabiei Saudite au interceptat, marti, o racheta balistica lansata in directia capitalei Riad de catre rebelii huthi din Yemen. Potrivit televiziunii saudite de stat, pana in prezent nu au fost raportate daune materiale sau victime ca urmare a interceptarii rachetei deasupra…

- În mai multe tari, în loc de urarea Craciun Fericit mai potrivit ar sa se spuna Sarbatori Fericite, o modalitate prin care sa fie inclusi si cei care au alte sarbatori în aceasta perioada precum: Hanukkah, la

- Armata Yemenului si aliatii sai au alungat, vineri, rebelii huthi din unul dintre ultimele orase controlate de acestia in partea de sud a tarii si un punct strategic in razboiul din regiune, au informat surse militare si oficiali locali, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Fostul ministru american al apararii Robert Gates a afirmat marti ca s-ar putea ca in 2018 sa aiba loc ”un razboi total” intre Israel si militia siita libaneza Hezbollah, sustinuta de Iran, relateaza agentia Xinhua. Gates a facut declaratia respectiva in Dubai, in cadrul summitului anual al Forumului…

- Primii colindatori din acest sfarsit de an au creat astazi, 12 decembrie o atmosfera de sarbatoare la Institutia Prefectului. Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip a intampinat un grup de copii din Parohia Ortodoxa Resighea sub indrumarea preotului paroh Trusca Ioan care au venit sa impartașeasca…

- Agenda de weekend: 8-10 decembrie Noaptea Portilor Deschise la Teatrul National, concertul Smiley si spectacolul de opera Boema sunt principalele evenimente ale sfarsitului de saptamana la Cluj-Napoca. VINERI Concert pentru tineret, Colegiul Academic, ora 12Galeria de Stil, Muzeul…

- Evocarea unui astfel de razboi duce inevitabil la filmele science-fiction. Totusi, este unul din cele mai serioase subiecte ale secolului 21 iar un ghid de reglementare al unui conflict extra atmosferic este o unealta indispensabila pentru securitatea mondiala. Un razboi spatial ar avea efect devastator…

- Presedintele Donald Trump cere boicotarea CNN, continuand „razboiul” cu reteaua de televiziune, in timp ce administratia sa lupta impotriva incercarii AT&T Inc. de a cumpara compania care detine entitatea media, Time Warner Inc.Trump a criticat propunerea de afacere, iar Departamentul…

- Dupa aparitia site-ului statulparalel.ro, care ironizeaza grupul intens mediatizat de social-democrați, și-a facut apariția și domeniul statulparalel.com, inregistrat de PSD, mai precis de Ionuț Ciubotariu, care a conceput softul de raportare a rezultatelor din secțiile de votare prin SMS, martor…

- Senatorul PSD de Constanta Liviu Brailoiu se declara nemultumit de modul in care presa relateaza despre realizarile Executivului, afirmand ca datele sunt rastalmacite si ironizate. Declaratia vine la o zi dupa ce senatorul i-a numit ”ciobani” pe jurnalisti.Senatorul PSD Liviu Brailoiu i-a…

- Cand naziștii au ocupat Parisul in 1940, Agnes Humbert, respectabil istoric de arta, a dat dovada de un curaj nebunesc și de o credința oarba. Impreuna cu o mana de colegi de-ai sai, de o distincție remarcabila, de la Muzeul Omului din Paris, ea a ajutat la intemeierea uneia dintre primele grupari ...

- Ce usor ne derobam de raspundere evidentiind vina altora. A lui Putin. A Rusiei. Ce usor ne rationalizam greselile spre a le face sa dispara. Parte din problemele democratiilor tin de gandirea deficitara a elitelor lor.

- Audierea lui Liviu Dragnea la DNA va marca o ”zi Z”, in care se va declanșa un atac asupra presei libere și se va incerca distragerea atenției de la informațiile pe care le vom afla din comunicatul procurorilor anticorupție, este de parere Cozmin Gușa.”Maine este un fel de ziua Z, dar nu pentru…

- Mijlocașul Sebastian Mailat, 19 ani, a depus actele la FRF pentru a deveni jucator liber de contract in luna septembrie a acestui an, iar astazi va avea loc recursul, dupa ce jucatorul fusese declarat liber de Comisia Naționala pentru Soluția Litigiilor din cadrul FRF. Radu Birlica, vicepreședintele…

- Omul de afaceri Stefan Vuza a scos la vanzare cladiri, terenuri si alte bunuri ale mai multor firme ale sale, membre ale grupului Serviciile Comerciale Romane (SCR), in valoare totala estimata la peste 50 milioane euro, ca sa faca rost de banii necesari cumpararii pachetelor de active ale Oltchim. CITEȘTE…

- Razboiul total dintre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cei din alianta PSD-ALDE e unul total. Conflictul la nivel de declaratii e din ce in ce mai dur. Unul dintre cei mai aprigi contestatari ai lui Kovesi, parlamentarul Liviu Plesoianu, nu rateaza niciun moment sa o atace pe sefa DNA. Acum, Plesoianu…

- Trump comite o noua gafa, în razboiul sau cu presa. El a invitat la Casa Alba copiii jurnalistilor pentru a le împarti bomboane de Halloween. Doar ca nu s-a putut abtine si a lansat noi atacuri la adresa parintilor.. mai mult sau mai putin subtile.

- URARI DE SFANTUL DUMITRU 2017: Fie ca toate implinirile, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoțeasca pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa! La mulți ani si voioșie, Domnul alaturi sa-ti fie, bucurii sa-ti daruiasca si nimic sa nu-ti lipseasca! La mulți…

- Danuț Lupu, fost campion cu Rapid in 1999, a vorbit despre situația in care se afla clubul alb-vișiniu. Lupu a atacat proiectul Academia Rapid, echipa inființata de Primaria Sectorului 1, și i-a criticat pe Daniel Pancu și Daniel Niculae, spunand ca au ales banii și ca nu sunt rapidiști. "AFC Rapid…

- Sambata de la prima ora a zilei in centrul comunei Rucar urlau drujbele… Un sunet cunoscut de rucareni, tinand cont ca acolo au disparut padurile ca in spectacolele lui Harry Houdini. Acestaa reușit sa faca sa dispara un elefant cu tot cu dresorul lui de pe scena Hipodromului din New York, asa ca…

- In timp ce macelul din sistem continua sa afecteze cam toate structurile informative si institutiile de forta deopotriva, iata ca un singur serviciu a reusit sa se elibereze din aceasta „hora”, putand fi deja declarat drept marele castigator al acestui razboi fratricid, care pe alocuri frizeaza deja…

- Scandal pe crucile din Cimitirul Vesel de la Sapanța. Curtea Suprema a anulat, definitiv și irevocabil, marca inregistrata in 2008, la OSIM, de Dumitru Pop, pentru sapte modele de cruci. Barbatul este considerat de mulți consateni urmașul creatorului Cimitirului Vesel din Sapanța. Localnicii i-au reprosat…

- Daniel Pancu, jucator la Academia Rapid, susține ca disputa cu CSA Steaua de sambata este meciul sezonului pentru giuleșteni, despre care spune ca au un atu important in fața roș-albaștrilor. De asemenea, Pancu i-a transmis lui Lacatuș ca va avea parte de o primire extrem de ostila in Giulești. "Va…

- Mihai Tudose a declanșat cea de-a doua criza politica majora din acest an. Care se desfașoara tot in interiorul coaliției aflate la guvernare. Asistam din nou la un șah dat conducerii PSD de catre șeful Executivului. Dar nu va mai fi posibil ca, pentru a doua oara in istoria lumii, la un interval…

- Eliminarea președintelui Klaus Iohannis din numirea șefilor DNA și DIICOT, propunere lansata de guvernarea PSD-ALDE in proiectul de modificare a legilor justiției, va fi trimisa Comisiei de la Veneția pentru un punct de vedere, dupa ce șeful statului a afirmat ca ideea este o greșeala „fundamentala"…