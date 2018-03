Razboiul taxelor cu SUA: comisarul UE pentru comert va merge la Washington

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Winkler, impunerea de taxe vamale suplimentare de 25% la importul de otel si de 10% la importul de aluminiu ar urma sa intre in vigoare in noaptea de 22 spre 23 martie, Uniunea Europeana pregatind deja un set de contramasuri fata de SUA, in situatia in care nu va fi exceptata de la plata…

- „Incercarile Occidentului de a exercita presiuni si a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din Rusia au fost evidente si fara precedent” Camera superioara a Parlamentului Rusiei a inregistrat o serie de incercari din partea altor tari de a impiedica desfasurarea de alegeri prezidentiale democratice…

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Comisia Europeana intentioneaza sa impuna…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Nemulțumiți de hotararile pe care le-a luat Donald Trump in legatura cu relaxarea legii armelor in Statele Unite, un grup de protestatari au așezat aproape 7.000 de perechi de pantofi pe campia din fața Capitoliului din Washington.

- Uniunea Europeana se concentreaza pe obtinerea unei scutiri din partea Statelor Unite privind taxele suplimentare la importurile de otel si aluminiu, si nu incearca sa provoace un razboi comercial, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Comitetul interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul Strategic cu SUA și a altor proiecte bilaterale Romania-SUA este inființat in conformitate cu decizia prim-ministrului Viorica Dancila. Comitetului interministerial iși va desfașura activitatea sub coordonarea viceprim-ministrului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de…

- Comisia Europeana ii ofera liderului de la Casa Alba si un ragaz de 90 de zile, timp in care spera sa ia decizia de a exclude de pe lista exportatorilor supraimpozitati Uniunea Europeana. Pozitia blocului comunitar este intarita de Angela Merkel care spune ca decizia lui Donald Trump nu este in interesul…

- UE pregatește un pachet de masuri de raspuns la taxele vamale introduse de Statele Unite la importurile de oțel și aluminiu. Adevarata lovitura ar putea fi insa nu taxarea motocicletelor americane sau a bourbon-ului, masuri planificate de UE, ci impozitarea veniturilor, nu a profiturilor ca in prezent,…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Dobal Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Militarii turci, sprijiniti de combatanti sirieni, au preluat joi "controlul total" al orasului Jandairis, situat in sud-vestul regiunii Afrin, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Aceasta victorie vine intr-un moment in care inaintarea fortelor Ankarei, care au lansat…

- Comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, se va intalni sambata la Bruxelles cu Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri Comerciale, si cu Hiroshige Seko, ministrul nipon al Comertului, in contextul in care Washingtonul vrea sa impuna taxe vamale la importurile de otel si aluminiu.…

- Uniunea Europeana a anunțat ca ar putea taxa suplimentar produse importante din Statele Unite, precum untul de arahide, sucul de portocale, afinele si bourbon-ul din SUA, daca Donald trump va impune taxe vamale pentru importurile de oțel și aluminiu, scrie Agerpres care citeaza AFP. “O lista provizorie…

- Majoritatea produselor pe care SUA le exporta catre UE, de la untul de arahide si blugii Levi’s, la sucul de portocale și motocicletele Hardley Davidson, vor fi taxate “semnificativ”, daca Donald Trump pune in aplicare amenințarile de a impune tarife vamale pe importurile de otel si…

- Ministrii de externe din cele trei tari baltice, membre ale NATO, se afla in vizita la Washington pentru a le cere liderilor occidentali sa ia in serios amenintarile Rusiei, pe care le considera a fi la un nivel "nemaiintalnit" din anii '30 si '40. Sefii diplomatiilor estona, letona…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- La o intalnire organizata la Casa Alba cu oficiali din industria SUA, Trump a promis ca va reconstrui industria americana a aluminiului si a otelului, afirmand ca in ultimele decenii aceasta a fost tratata incorect de alte state. Decizia va spori probabil tensiunile cu China, intr-un moment…

- Donald Trump a anuntat ca va discuta cu Phenianul ”daca se intrunesc conditiile”, scrie AFP. ”Am fost foarte duri cu ei, pentru prima oara ei vor sa (ne) vorbeasca si vom vedea ce se va intampla”, a declarat presedintele intr-o intalnire cu guvernatorii statelor federale la Washington. Pe de alta…

- 'Am fost foarte duri cu ei astfel incat, pentru prima data, doresc sa vorbeasca cu noi si vom vedea ce se va intampla', a declarat presedintele in cursul unei reuniuni cu guvernatorii statelor federale la Washington. Presedintia sud-coreeana a anuntat duminica ca regimul de la Phenian este…

- Inca o amanare pentru spitalul regional din Cluj. Lucarile nu vor incepe in 2019 Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila la Bruxelles, ca este ingrijorata in privinta evolutiei proiectelor privind…

- Administratia Trump a primit unda verde de a lua masuri dure impotriva importurilor de aluminiu si otel ca parte a incercarii de intarire a securitatii nationale, decizie ce poate provoca o reactie negativa din partea Chinei, a Uniunii Europene si a altor parteneri de comert, potrivit Financial…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter „sa faca mai mult” pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, transmite Mediafax . Jourova a precizat…

- Cele mai mari sase agentii de inteligenta din Statele Unite le recomanda americanilor sa evite folosirea unor dispozitive comercializate de producatorii chinezii. Modelele cu probleme ar fi, potrivit șefilor acestor agenții, ZTE si Huawei. In cadrul unei intalnirii a Comisiei de Informatii din Senatul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat ca Birourile permanente ale Parlamentului se reunesc joi si au ca punct principal pe ordinea de zi înfiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP.

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…

- Deutsche Bank a acceptat sa plateasca peste 4,4 milioane de dolari in cadrul unei intelegeri, dupa ce compania a fost acuzata ca nu a supravegheat traderii care au indus in eroare clientii cu privire la preturile securitizarii ipotecare, potrivit Wall Street Journal. Autoritatea financiara…

- Rex Tillerson, secretarul Departamentului de Stat al SUA, a aterizat in Romania in seara zilei de miercuri, 15 noiembrie, anul trecut. Șeful diplomației americane a sosit la București intr-o escala la intoarcerea dintr-o lunga vizita in Asia. Vizita a fost una discreta, fara intrevederi cu…

- Ieri, 2 februarie, s-a desfasurat intrevederea dintre Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi si Elizabeth Hafner, Asistentul Adjunct pentru Europa si Orientul Mijlociu, in cadrul Reprezentantei pentru Comert a Statelor Unite ale Americii (USTR). Partile au remarcat progresele…

- Razboiul intern de la FRF, dintre Marcel Pușcaș și Razvan Burleanu, este departe de se incheia. Dupa ce luni Pușcaș a pretins ca a gasit dovezi conform carora Florentin Șari, responsabilul Federației pentru EURO 2020, se distra cu arme neletale in interiorul Casei Fotbalului, Pușcaș a fost chemat de FRF…

- Trump International Hotel & Tower Chicago are de acum un director roman. Este vorba despre Gabriel Constantin, expert in managementul hotelier, care este stabilit in Statele Unite inca din 2002. Inainte de a se ocupa de afacerea președintelui american din Chicago, Constantin a servit ca…

- Statele Unite au denuntat miercuri proiectul Venezuelei de a organiza alegeri prezidentiale înainte de sfârsitul lunii aprilie, considerând ca un astfel de vot nu ar fi nici liber, nici corect, relateaza AFP. Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea constituanta de la Caracas,…

- Statele Unite nu declanseaza conflicte comerciale, ci incearca sa egalizeze situatiile in comertul international si sa contracareze protectionismul chinez, inclusiv "amenintarile directe" in domeniul tehnologiei, a afirmat, la Forumul Economic Davos, secretarul american al Comertului, Wilbur Ross.

- Nascut pe 12 iulie 1981, satul Bilicenii Vechi, r. Sângerei. Este absolvent al Facultații de Limbi și Literaturi Straine a Universitații de Stat "Alecu Russo" din Balți. Și-a continuat studiile cu un masterat interdisciplinar în științe sociale - istorie, antropoligie, științe…

- El a subliniat nevoia de modernizare a armatei americane deoarece "avantajul competitiv s-a diminuat in toate domeniile - aerian, terestru, maritim, spatial si cibernetic - si nu inceteaza sa se diminueze".Presedintele american, Donald Trump, a prezentat luna trecuta noua sa "Strategie…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza joi AFP.'Le…

- La scurt timp dupa investirea presedintelui american, Theresa May s-a grabit sa ajunga la Washington, sperand sa consolideze relatiile dintre cele doua tari in vederea Brexitului. Anularea vizitei lui Donald Trump la Londra complica sarcina guvernului britanic, care spera in semnarea rapida a unui parteneriat…

- Centenarul Marii Uniri este marcat, incepand cu luna Ianuarie de un eveniment de o deosebita semnificație istorica in faurirea Romaniei reintregite intre granițele ei firești: deschiderea primei reprezentanțe diplomatice a țarii noastre la Washington.

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters. Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur daca decizia…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- Conform afirmatiilor a doua surse europene, Coreea de Nord a fost aprovizionata de nave rusesti cu produse petroliere, prin incalcarea dispozitiilor adoptate de ONU. Sambata, Ministerul rus al Afacerilor Externe a dat asigurari ca Moscova respecta aceste sanctiuni, potrivit Rador care citeaza Le Temps.

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Comisia Europeana a comunicat miercuri ca in ultimele luni legaturile cu Washington sunt tot mai frecvent legat de problema reciprocitatii vizelor, insa a insistat pentru progrese imediate. Statele Unite continua sa solicite vize pentru cetatenii din Bulgaria, Croatia, Cipru, Polonia si Romania, potrivit…

- Ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, a declarat joi, 21 decembrie, ca Statele Unite sunt dezamagite pe faptul ca autoritatilor moldovenesti nu au respectat recomandarile Comisiei de la Venetia si au decis trecererea de la sistemul electoral proportional la cel mixt.

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- "Ei iau sute de milioane de dolari si chiar miliarde de dolari, iar apoi voteaza impotriva noastra. Ei bine, vom urmari acele voturi. Lasati-i sa voteze contra noastra ! Vom economisi foarte mult. Nu ne pasa", le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba.Adunarea Generala a ONU este chemata,…