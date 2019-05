O mama si-ar fi indemnat iubitul s-o omoare, in bataie, chiar pe fiica ei, Olga. O fata pe care acum, aceeasi mama vrea s-o alunge din casa. Olga povesteste, cu lacrimi in ochi, cum cea care i-a dat viata ar fi trimis-o la munca, in strainatate, cand avea numai 18 ani. Disperata si obligata, pare-se, sa trimita bani in Romania, tanara si-a vandut trupul, iar cu banii castigati a ajutat-o pe mama ei sa-si construiasca o casa. O casa in care acum fata spune ca nu mai e lasata sa stea.