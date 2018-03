Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere deficitul de personal din Politia Romana, dar si pentru a avea un oras cat mai sigur, angajatii din Politia Locala pot veni in sprijinul "colegilorldquo; de la "Nationalaldquo;. Si asta doar daca au parghiile necesare sa aplice legea. Amintim ca, in urma unei decizii a ICCJ, politistii…

- Soferul unui autotren a dat cu spatele și a rupt stalpul de la baza, adica de la aproximativ un metru de sol. Dupa ce a fost lovit, stalpul a ramas agațat in cablurile electrice, inclinat la aproximativ 45 de grade. Deoarece exista pericolul ca stalpul sa cada pe carosabil, polițiștii locali au oprit…

- Polițiștii doljeni sunt in cautarea unui barbat care a furat portofelul unei craiovence, duminica, in jurul pranzului, pe strada George Enescu din Craiova. Hoțul de buzunare a fost fotografiat de la balcon de o femeie care locuiește pe strada George ...

- Politistii din Prahova cauta doi copii care au fost luati de tatal lor fara acordul mamei, in acest caz fiind deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate si nerespectarea hotararilor judecatoresti. Cei care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea copiilor sunt rugati sa sune la…

- Astazi, 5 martie 2018, in jurul orei 0.00, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 29 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Arnsberg din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- „In nopțile de miercuri spre joi și joi spre vineri un numar de cinci persoane care dormeau in cladiri parasite, in spatele unor instituții ori in apropierea scarilor de bloc, in condiții improprii, au fost depistate de polițiștii locali care au solicitat sprijinul Ambulanței pentru intervenție imediata…

- Politistii locali din Braila au amendat o persoana care a murit de sapte ani. Procesul verbal prin care barbatul decedat in 2011 era sanctionat cu 500 de lei amenda pentru ca a incercat sa vanda o masina pe domeniul public a fost prezentat pe Facebook de fiul defunctului.

- In ultimile zile, avand in vedere temperaturile foarte scazute, politistii locali au actionat pe raza municipiul Buzau, pentru identificarea persoanelor fara adapost si cazarea acestora la Centrul de Urgenta de Zi si de Noapte pentru Persoane Adulte fara Adapost Buzau. Cu aceasta ocazie au fost depistate…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta actioneaza atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale care vizeaza curatenia orasului, precum si pentru depistarea si sanctionarea conducatorilor de vehicule cu tractiune…

- Politistii locali din Iasi au inceput sa filmeze si sa fotografieze masinile parcate ilegal care urmeaza sa fie ridicate. Zilele trecute, acest lucru s-a petrecut pe Splai Bahlui mal stang. In zona se fac si lucrari, iar traficul risca sa se gatuiasca din cauza autoturismelor care ocupau o banda de…

- Polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au depistat, joi, 15 februarie, pe strada Ion Popovici Banațeanu, doua persoane, de 43 și 58 de ani, avand asupra lor țigarete de contrabanda. De la cei in cauza, polițiștii au ridicat in vederea confiscarii 3.800 de țigarete…

- Poliția locala a blocat o strada din centrul municipiului Alba Iulia, mai mult de 15 minute, la o ora de varf, pentru a putea ridica o mașina parcata pe marginea drumului. S-a intamplat in Piața I.C. Bratianu, in jurul orei 11. Polițiștii au blocat strada pe o distanța de aproximativ 50 de metri, de…

- Tensiuni in cadrul ședinței extraordinare de astazi din Consiliul Local Bistrița. Dupa ce unui cetațean i-a fost taiat microfonul in timp ce critica bugetul local pentru 2018, alții din sala au intervenit. A fost chemata Poliția Locala.

- Politiștii locali din Craiova cu atribuții in domeniul circulatie, vor fi dotati cu minicamere video (bodycam-uri), ce vor fi utilizate in desfașurarea activitații. Oamenii legii vor filma toate actiunile pe care le desfașoara, precum și procedura de sancționare a persoanelor ...

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica, miercuri, proiectul privind formarea initiala, in anul 2018, in institutiile de formare ale MAI a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere, informeaza un comunicat transmis…

- Politistii locali din Alba Iulia raman fara norma de hrana, ce se acorda pana acum diferentiat si era in suma de aproximativ 1000 de lei pe luna. Unele surse spun ca nu mai sunt bani la bugetul local pentru aceste cheltuieli. Vestea i-a lovit ca un fulger pe cei 171 de angajați ai Poliției locale […]

- Polițiștii locali au verificat din nou societațile comerciale care se ocupa cu dezmembrari de autovehicule și cu vanzarea cu amanuntul de piese auto. O actiunea asemanatoare a mai fost organizata la mijlocul lunii decembrie. „Scopul acțiunii a fost acela de a lua masurile legale in cazurile societaților…

- Deși, anul trecut, peste 700 de maidanezi au fost capturați de pe strazile Barladului, consilierii locali se declara nemulțumiți de viteza cu care echipele asociației “Seelen Fur Seelchen” reușesc sa curețe orașul de patrupede fara stapan. In plus, refuzul cetațenilor de a-și steriliza cainii din curți,…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- In ultima perioada, efective de politisti locali, din cadrul Politiei Locale Buzau, au actionat pe raza municipiului Buzau, in zona DN2 (Viaduct Nehoiasu - Hanul lui Tinta), pentru prevenirea si combaterea depozitarii necontrolate a deseurilor rezultate din demolarea constructiilor, a gunoiului menajer…

- Politistii locali braileni nu vor mai primi, incepand din aceasta luna, banii pe norma de hrana, deoarece Primaria Braila nu mai are resursele necesare pentru acoperirea acestor sume, potrivit unei ho...

- Politistii locali timisoreni au prins noaptea trecuta doi tineri ce consumau droguri! Agentii locali aflați in patrulare in zona centrala a orașului au depistat doua persoane care iși rulau manual țigari care pareau suspecte. Dupa ce i-au legitimat pe cei doi tineri, politistii au stabilit ca ambii…

- “Regulamentului privind conduita schiorilor/snowboarderilor pe domeniul schiabil al municipiului Brașov” a inceput sa fie respectat de catre iubitorii sporturilor de iarna și de turiști, astfel ca, pana acum, polițiștii locali alaturi de salvamontiști, aflați in misiune in Poiana Brașov, au raspuns…

- Polițiștii locali au depistat doua grupuri de migranți irakieni pe raza municipiului Timișoara. Primul grup a fost depistat in seara zilei de sambata, in jurul orei 17.30, in Piața Victoriei, și era format din trei persoane de 21 și respectiv 26 de ani. Niciunul dintre migranti nu avea documente asupra…

- O tanara de 28 de ani din Zalau a fost victima unui accident de circulație produs la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Zalau. Tanara traversa strada regulamentar. Vineri, 26 ianuarie a.c., la ora 10.15, un zalauan de 65 de ani conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul,…

- Politistii ancheteaza circumstantele in care s-a produs un accident rutier pe strada Brailei din Galati. Din primele verificari, un minor a traversat strada printr-un loc nepermis, fiind acrosat de un sofer care nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.

- Polițiștii au reusit sa identifice și sa rețina suspecții in cazul omorului dintr-un imobil situat pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Brasov. In urma verificarilor, victima a fost identificata ca fiind un barbat de 29 ani , cunoscut ca facand parte din mediul persoanelor fara adapost. „Echipe formate…

- Politistii ieseni au demarat o ancheta dupa ce in cursul zilei de luni o eleva in varsta de 16 ani a reclamat ca a fost violata in scara unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iasi. Posibil ca agresorul sa fi fost un om al strazii. Fata invata la un liceu din…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 12.00, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 34 de ani, din Teius. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…

- Politistii locali impreuna cu reprezentantii SDM au ridicat 11 masini parcate in locuri nepermise, in ultimele zile la Timisoara. Masinile ridicate au fost oprite sau staționate neregulamentar pe strazile Piața Regina Maria, Calea Martirilor, Gh. Dima, Gheorghe Lazar, I.C. Bratianu, Piața Huniade. Soferii…

- Șoferul unui BMW a pierdut controlul asupra volanului pe strada Câmpul Pâinii din Cluj-Napoca. Rezultatul: o persoana și-a pierdut viața, iar autoturismul este praf. Martorii susțin ca BMW -ul cu numere de Satu Mare rula cu viteza foarte mare, iar…

- Un barbat din Moșnița Veche a fost prins de polițiștii locali manandu-și calul de la caruța printre blocuri, pe Strada Recoltei. Pentru ca nu avea aviz din partea comisiei de circulație a primariei, barbatul a fost amendat cu 300 de lei, iar caruța a fost ridicata și transportata la depozitul din Calea…

- Patru tineri au ajuns pe mana politistilor dupa ce au fost prinsi cu etnobotanice. Polițiștii locali aflați in patrulare au observat seara trecuta trei tineri care stateau pe o banca intr-o stație de tramvai in zona Dambovița și care, la vederea patrulei au devenit agitați, avand un comportament suspect.…

- Conducatorul unui autoturism nu a oprit la semnalele politistilor rutieri din Mehedinți, acesta fiind prins intr-o parcare din Drobeta Turnu Severin. Oamenii legii și-au chemat intariri și au aflat, in urma verificarilor, ca barbatul de aproximativ 50 de ani nu avea permis de conducere.…

- In primele doua saptamani ale acestui an polițiștii locali au depistat 32 de persoane care fac parte din categoria oamenilor strazii. Acestea au fost preluate și conduse la sediul centrului social de pe Strada Telegrafului. Este de remarcat faptul ca numarul acestor persoane a scazut, in ultimii ani.…

- In prima saptamana din an, oamenii legii au depistat 32 de persoane fara adapost pe strazile orașului, care au fost luate din frig și duse la adapostul primariei de pe str. Telegrafului. Oricum, numarul acestora a scazut considerabil in ultimii ani, arata un raport al Poliției Locale. Daca in 2016…

- "La data de 6 ianuarie, politisti din cadrul Sectiei 23 au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 34 de ani, cu privire la faptul ca, in jurul orei 16,30, in timp ce se afla pe o strada din sectorul 3, un barbat necunoscut a venit din spate, si-a dat pantalonii jos si a mimat un act nefiresc,…

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un minor din municipiu, ca persoana banuita de furtul unui autoturism lasat de proprietar, neasigurat si cu cheile in contact. Se pare ca minorul a condus autoturismul pe strazile din oras, iar ulterior, dupa ce l-a avariat, l-a abandonat. La data de 04…

- La data de 28 decembrie, in intervalul orar 10.00 14.00, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Constanta, in cooperare cu jandarmi sipolitisti locali, au desfasurat o actiune pe linia asigurarii ordinii si sigurantei publice.Pe perioada desfasurarii actiunii au fost legitimate 38 de persoane, verificate…

- Și anul acesta, au fost nevoiți sa demoleze un cort improvizat pe care oamenii strazii il ridicasera in Parcul Crang, pentru a se adaposti pe timul iernii. Deși vremea de afara este in aceste zile una primavaratica, pe timpul nopții temperaturile scad considerabil, ajungand deja sub pragul de 0 grade.…

- Directia Politiei Locale a prezentat raportul privind activitatile desfasurate de catre politistii locali cu atributii in domeniul disciplinei in constructii si afisajului stradal, protectiei mediului si activitatii comerciale pentru perioada 18.12.2017 24.11.2017. Au fost aplicate amenzi in valoare…

- Polițiștii locali și jandarmii continua patrularile mixte pe mijloacele de transport in comun din Timișoara. Pana acum, oamenii legii au reușit sa prinda patru persoane care au furat portofelul unei femei și au luat masuri legale in cazul nerespectarii legislației referitoare la ordinea și liniștea…

- Munca polițiștilor locali este vazuta fara rost și considerata inutila de foarte mulți aradeni care arata cu degetul și vorbesc urat de angajații acestei direcții din subordinea Primariei Municipiului Arad. Totuși, șoferii aradeni au putut observa in ultimele doua saptamani polițiști locali postați…

- Un grup de galateni, care stau pe o strada din apropierea garii, au vrut neaparat sa respecte traditia de Ignat, chiar daca stau la oras. Drept pentru care, noaptea trecuta, au parlit ditamai porcul in mijlocul orasului. Imaginile, pe drept cuvant socante, au fost surprinse de un trecator care le-a…

- Sute de oameni au ieșit in strada in Suedia, dupa ce polițiștii le-au spus femeilor „sa stea in casa sau sa mearga pe strada insoțite”, dupa o serie de violuri in grup a unor adolescente.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta pe strada Tepes Voda in zona hotelului Havana. Din primele informatii o persoana a fost ranita, fiind diagnosticata cu traumatism de membru inferior. La fata locului intervin cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean…

- RUSINICA…”Asa parcheaza Politia?”, este titlul un email primit pe adresa redactiei ieri dupa-amiaza si care a insotit fotografia alaturata. In timp ce unii politisti locali “vaneaza” soferii care stationeaza in locuri nepermise, sau la fel ca si in cazul de fata, la cativa centimetri distanta de trecerile…

- Atenție, șoferi, nu parcați pe Calea Martirilor și str. Gh. Lazar! Intr-o singura zi, polițiștii locali au dat aproape 80 de amenzi pe cele doua artere. Aici au fost montate, in ultima perioada, zeci de indicatoare de oprire interzisa.