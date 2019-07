Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite considera ca rachetele rusesti nu sunt compatibile cu echipamentele NATO si ca exista riscul ca operatorii rusi care ii vor instrui pe militarii turci pentru folosirea sistemelor S-400 sa afle secrete tehnologice privind avioanele F-35. Turcia este partenera a SUA atat in cadrul aliantei…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat sambata, in prezenta omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, ca achizitionarea de catre Ankara a sistemelor de rachete rusesti S-400 este "o problema", informeaza AFP. "Este o problema, incontestabil", a declarat el la inceputul intalnirii sale cu Erdogan…

- Turcia ”nu va da inapoi” in privinta achizitionarii de rachete rusesti de tip S-400, in pofida presiunilor Statelor Unite, a anuntat marti presedintele rus Recep Tayyip Erdogan, inaintea unei intalniri cu Donald trump, in weekend, in marja G20, in japonia, relateaza AFP. ”Problema (sistemelor…

- Seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, a afirmat luni ca tara sa nu se teme ca i s-ar putea impune eventuale sanctiuni americane daca accepta livrarea sistemului de aparare antiracheta rusesc S-400, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."Turcia nu mai este o tara care cumpara sau renunta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. “Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi…

- "Oricat de curand va fi pregatita Rusia sa livreze sistemele, vom fi pregatiti sa le acceptam", a declarat acesta pentru reporteri. Turcia si Statele Unite sunt in dezacord de cand Ankara a luat decizia de a achizitiona unul din sistemele antiaeriene S-400, despre care Washingtonul considera…

- Vicepresedintele turc Fuat Oktay a declarat duminica, referitor la un acord care a tensionat legaturile dintre aliatii NATO, ca Turcia nu se va supune niciodata sanctiunilor SUA privind intelegerea de a cumpara sisteme de aparare rusesti S-400, conform news.ro.Washingtonul a spus ca sistemele…

- Livrarile de rachete ruse de tip S-400 Turciei urmeaza sa inceapa in iulie, a anuntat miercuri societatea nationala rusa de export de armament Rosoboronexport, citata de Interfax, relateaza Reuters. ”Totul a fost deja negociat si incheiat”, a declarat directorul societatii, Aleksander Miheev.…