Războiul pozelor după mitingul PSD de la Craiova. Lia Olguța Vailescu, mesaj pentru PNL - foto Lia Olguța Vasilescu a vrut sa arate ca PNL se afla in eroare și a publicat mai multe fotografii de la mitingul PSD de vineri de la Craiova. Mai mult decat atat, ministrul a publicat imagini prin care a demonstrat cum arata și un miting PNL. In dreptul pozelor de la mișcarea de strada a PNL, Lia Olguța Vasilescu a scris un mesaj pentru liberali: ”Eu in locul vostru as tacea... N-as da Comunicate sponsorizate... Și cam atați ați fost la miting... Din toata Oltenia”. Anterior, Lia Olguța Vasilescu scrisese pe Facebook: ”Politicienii din opoziție spun ca azi, la mitingul PSD, au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

