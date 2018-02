Stiri pe aceeasi tema

- „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public le are in anumite momente. (...) Plangerea a depus-o unul dintre inculpatii care este judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Aceasta plangere…

- Laura Codruta Kovesi ar trebui sa isi dea demisia de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, a afirmat luni vicepremierul Paul Stanescu, la sediul central al PSD. „Dupa ceea ce am vazut aseara la televizor, eu cred ca nu mai poate sa ramana dna Codruta Kovesi la conducerea DNA. Nu ma…

- Laura Codruta Kovesi, prin institutia pe care o conduce, a iesit la tac in razboiul pe care il duce cu Antena 3. Astfel, institutia pe care o conduce a transmis un comunicat de presa prin care a anuntat ca trei persoane au pus la cale un complot asupra acestei institutii. Astfel, aceasta a subliniat…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Direcția Naționala Anticorupție Ploiești a ținut o conferința de presa in care a vorbit despre dezvaluirile facute, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma, care a facut publice inregistrari in care apar seful DNA Ploiesti, Lucian Onea si fostul procuror, Mircea Negulescu.

- "Așteptari din partea mea referitoare la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra mea in acest sens va asigur ca nu sunt. Nu voi sesiza Inspectia Judiciara. Consider ca la acest moment nu mai este necesarea sesizarea Inspectiei Judiciare pentru ca daca as sesiza s-ar prelungi cu mult, ar trebui…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae și secretarul general-adjunct al PSD Codrin Ștefanescu cer restructurarea Direcției Naționale Anticorupție și demiterea șefei DNA Laura Codruța Kovesi, dupa acuzațiile lansate duminica seara de fostul procuror Mihaiela Moraru Iorga și fostul deputat PSD Vlad Cosma. Și președintele…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Procurorii DNA au anunțat luni, printr-un comunicat de presa, ca membrii ai familiei Cosma ar fi incercat sa șantajeze procurorii de la DNA Ploiești. Obiectul șantajului era despre pretinse favoruri solicitate de Mircea și Vlad Cosma in dosarul care sta sa se incheie definitiv la instanța suprema, in…

- Vicepremierul Paul Stanescu, mesaj catre Laura Codruța Kovesi: ”Cred ca nu mai poate ramane la conducerea CNA..aaaa, DNA”, a spus acesta, luni, la sediul PSD, comentand dezvaluirile facute de Vlad Cosma și de Mihaiela Iorga Morar. Potrivit ministrului din Cabinetul Dancila, PSD urmeaza sa stabileasca…

- Deputata Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, cel care a facut publice duminica seara inregistari de la DNA cu fabricarea si plantarea de probe false in dosare, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, sa se dezica de procurorii implicați in scandalul momentului și sa-i suspende din funcție.„Urmeaza…

- DNA raspunde acuzatiilor din inregistrarile difuzate la Antena 3 de Vlad Cosma difuzand transcrierea unor discutii cu persoane care ar fi cerut o situatie juridica favorabila acestuia si tatalui sau amenintand ca vor aparea la TV inregistrari video din anchete si cu montaje menite sa discrediteze procurorii.…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, luni, despre dezvaluirile Mihaelei Moraru, ca DNA ar trebui refacuta din temelii, pentru ca, in opinia sa, credibilitatea institutiei s-a prabusit. Potrivit senatorului, Laura Codruța KOvesi nu mai poate ramane in fruntea Direcției Naționale Anticorupție. ”Cel…

- Inspectia Judiciara a luat decizia de a demara o ancheta in urma inregistrarilor prezentate duminica seara, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu.…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a sustinut duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta ar fi fost la el acasa, la Ploiesti, "a venit la vie" si ar fi fost vazuta de lautari si de chelneri, el precizand ca se…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat, inainte de sedinta Biroului Permanent al PSD,ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa demisioneze din fruntea DNA, iar institutia refacuta din temelii. Reactia lui Serban Nicolae vine dupa ce fostul deputat PSD Vlad Cosma a dezvaluit ca procurorii DNA…

- DNA raspunde acuzatiilor din inregistraile difuzate la antena 3 de Vlad Cosma difuzand transcrierea unor discutii cu persoane care ar fi cerut o situatie juridica favorabila lui acestuia si tatalui sau amenintand ca vor aparea la TV inregistrari video din anchete si cu montaje menite sa discrediteze…

- Potrivit unor surse judiciare, avocatul Ingrid Mocanu care il reprezinta pe Vlad Cosma a depus plangere vineri la Parchetul General impotriva procurorilor Mircea Negulescu, Lucian Onea, Giluela Diaconu si Alfred Savu pentru compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta,…

- In urma dezvaluirilor facute in emisiunea Sinteza zilei de la Antena 3 din seara zilei de duminica, 11 februarie, Președintele CSM, Simona Marcu a declarat pentru Q Magazine: „Voi sesiza Inspecția judiciara. Opinia publica are dreptul sa afle adevarul cat mai repede!”Dezvaluirile fostului…

- Cu referire la emisiunea difuzata de postul de televiziune Antena 3, in cursul serii de 11 februarie 2018, in care au fost prezentate o serie de inregistrari audio, ce redau presupuse discuții purtate de procurorul șef al Serviciului Teritorial Ploiești – Onea Lucian cu inculpatul Cosma Vlad, Biroul…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fusese si el invitat acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale din 2009, chiar de catre Gaberiel Oprea, dar ca nu a putut da curs invitatiei, fiindca se afla la un eveniment privat. ”Probabil ca as fi fost si eu…

- Jurnalistul Catalin Tolontan o someaza pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa raspunda public in fața dezvaluirilor șocante pe care fostul deputat PSD, Vlad Cosma, le-a facut duminica seara la Antena3.Vlad Cosma RUPE TACEREA: 'Seful DNA mi-a cerut SA FALSIFIC documente' Cum ar fi FALSIFICAT…

- Antena 3 a facut publica, duminica seara, o inregistrare care arunca in aer DNA și care devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma dezvaluie informatii cutremuratoare referitoare la comportamentul socant al procurorului Portocala. Acesta…

- Dupa ce a dezvaluit relatia stransa de prietenie pe care o avea cu Laura Codruta Kovesi, Sebastian Ghita rupe tacerea si marturiseste, in cadrul unui interviu acordat Antena 3, ca a fost invitat la petrecerea controversata organizata de Gabriel Oprea in noaptea alegerilor prezidentiale din 2009.…

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, a anunțat ca pe numele șefilor DNA Prahova a fost depusa o plangere penala la Parchetul General. Este vorba de Mircea Negulescu , la data faptelor procuror in cadrul DNA Prahova, pe numele lui Onea Lucian, la data faptelor șef serviciu in cadrul DNA Prahova, pe numele…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Fostul președinte Traian Basescu critica în termeni duri o presupusa întâlnire între Laura Codruța Kovesi și principalul denunțator din dosarul Microsoft, Dinu Pescariu, în 2013, conform unei dezvaluiri recente din

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, la o dezbatere privind frauda in achizitii publice, referitor la clasarea dispusa in Microsoft, ca interventia prescriptiei nu este doar vina procurorilor, mentionand ca parchetul a fost sesizat la 9 ani dupa comiterea faptelor."Dincolo…

- Pe blogul personal, Dan Voiculescu a transmis un mesaj dupa ultimele atacuri ale lui Traian Basescu catre Laura Codruța Kovesi și DNA. Textul semnat de Dan Voiculescu este intitulat „Acum consider ca e corect sa o apar pe Kovesi in fața lui Basescu”. „Astazi, Basescu iese in spațiul…

- Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru international si cel care a finantat pe FC Vaslui, a anuntat ca ar prefera ca Liga I sa aiba un alt format. El acuza ca din cele 16 echipe prezente in momentul de fata, doar zece ar merita sa evolueze in prima divizie, restul fiind interesate de banii veniti…

- Liviu Dragnea s-a aflat luni seara in studioul Antena 3, in primul interviu dupa instalarea Guvernului Dancila. Ceea ce trebuia sa fie, in mod normal, interviul cu cea mai mare audiența a serii a fost, de fapt, abia pe poziția a doua in intervalul 21.00-22.00. Pe primul loc in topul audiențelor s-a…

- Jurnalista din Bucuresti, terorizata de un barbat periculos. Mihaela Raluca Tudor, fosta vedeta Antena 1 a postat un mesaj pe contul de socializare, in care a impartașit despre clipele grle prin care a trecut. Jurnalista a precizat ca barbatul a intrat in biroul ei de unde a furat, in luna iunie anul…

- ”Doi militieni, ma refer la Dragnea de Teleorman si la Dragnea de Braila, se rafuiesc pentru controlul Ministerului de Interne, asa cum a facut intotdeauna PSD, care a considerat Ministerul de Interne perla coroanei. De ce? Mi-e foarte greu sa inteleg”, a afirmat Ludovic Orban, potrivit News.ro.…

- Razboiul dintre sefa DNA si procurorul revocat Mihaela Moraru Iorga continua cu documente explozive. Potrivit jurnaliștilor de la Lumea Justitiei, Iorga o da din nou in judecata pe Laura Codruta Kovesi, cere anularea ordinului de revocare si despagubiri de 10.000 euro, informeaza luni Antena3.Sefa…

- "Am spus public ca am luat o decizie. Stiti bine ca nu ministrul revoca, el cel mult propune. De revocat, il intrebati pe presedinte", a declarat ministrul Justitiei, la iesirea de la CSM, unde a participat la sedinta de plen in care a fost aleasa noua conducere a institutiei, potrivit News.ro.…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, îi raspunde premierului Mihai Tudose, cel care a declarat joi ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina în folosința statului român și sa nu mai fie utilizat de Casa Regala. "Eu cred ca am putea, fara niciun fel de problema,…

- Gabriela Firea, actualul primar al Bucureștiului, și-a inceput cariera in presa in 1990, ca reporter la saptamanalul „Pur și simplu“ din Bacau. A venit apoi București, unde a lucrat la Cotidianul Azi. A fost redactor-prezentator la Radio Contact și in perioadapana in 1999 a lucrat la Televiziunea Romana…

- Procesul intentat de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si unor angajati ai acestuia a fost suspendat, marti, de Curtea de Apel Ploiesti pana la judecarea unui alt dosar privind o cerere de interventie in favoarea unuia…

- Mircea Badea a facut o paralela in emisiune, intre cetațenii din strada și cei care au votat pentru guvernarea PSD: „Nici oamenii cu hashtag nu ies nechemați. Adica sunt ONG-uri care se ocupa, sunt multe conturi de Facebook, oameni care sunt remunerați pentru asta, adica sunt oameni care nu fac altceva.…

- "Vreme de noua ani, nu am avut o relație foarte apropiata cu Dan Voiculescu. Dincolo de faptul ca nu m-a incurcat profesional niciodata, nu ne-a vandut niciodata pe noi, baieții rai de la Antena 3. Știu ca i s-au cerut capete, pe vremea cand domnul Traian Basescu nu era la fel de democratic ca astazi,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sfideaza Parlamentul prin refuzul repetat de a se prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, chiar si dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca prezenta sa…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca atitudinea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, de a nu da curs invitației Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009 reprezinta o sfidare a instituției Parlamentului. Tariceanu a calificat drept…

- Ponta, despre participarea lui Dragnea la taierea porcului, alaturi de Kovesi: Acum e luptator cu statul paralel, atunci era parte a lui, a spus fostul premier, duminica, la Antena 3 . Ponta a spus ca nu are imagini de la taierea porcului și nici nu știe de existența acestora. El a precizat ca de obicei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi seara, la Antena 3, intrebat fiind sa comenteze refuzul șefei DNA Laura Codruta Kovesi de a se prezenta la comisia parlamentara de ancheta, ca "intr-un fel sau altul va exista o raspundere".„Fiecare dintre noi avem obligatia sa respectam…

- Tudorel Toader anunța ca pana la sfarșitul anului va decide daca va propune demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Joi seara, la Antena 3, ministrul Justiției a precizat ca in decizia sa va cantari raportul Inspecției Judiciare. El a oferit și un posibil deznodamant: dupa deciziile CCR in care…

- Anunțul a fost facut de Mihai Gadea, marți seara, la Antena 3. Pe 27 septembrie, Curtea de Apel București a decis suspendarea ordinului emis de Laura Codruța Kovesi prin care Mihaiela Iorga a fost revocata din funcția de procuror al DNA. Aceasta acțiune vine dupa ce procurorul Moraru a trimis…