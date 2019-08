Războiul pentru SIF Oltenia, punct şi de la capăt Hotararile controversate prin care un grup de actionari vrea sa limiteze puterile conducerii societatii au fost suspendate de instanta. Lupta in justitie continua pentru anularea hotararilor AGEA. In paralel, SIF Oltenia se lupta si cu ASF. In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) din 9 mai 2019, au fost adoptate o serie de hotarari […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

