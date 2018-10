La patru ani și jumatate de la tragedia in care și-a pierdut viața pilotul Adrian Iovan, razboiul pe casa lui din Otopeni a luat sfarșit! Romanița Iovan a dezvaluit cine este unicul proprietar al casei. In urma unui act de partaj, Albert, fiul Romaniței și al lui Adrian Iovan a devenit unicul proprietar al casei […] The post Razboiul pe averea lui Adrian Iovan a luat sfarșit! Cine a ramas cu casa regretatului pilot appeared first on Cancan.ro .