- Producatorul francez de incaltaminte de lux Christian Louboutin a anuntat vineri ca a castigat o indelungata batalie judiciara cu o companie olandeza, pe care a acuzat-o ca a copiat celebrii sai pantofi cu toc inalt si talpa rosie, informeaza AFP. Un tribunal din Haga a ordonat producatorului olandez…

- Un tata a pierdut custodia copiilor sai din cauza dependenței de tutun. Instanța a decis ca micuții nu trebuie sa stea intr-un ambient plin de fum de țigara. Dependența de fumat a fost motivul pentru care un tata din Spania a pierdut in instanța custodia celor doi copii ai sai. Instanța din Cordoba…

- Curtea de Apel București a hotarât sa respinga ca nefondata cererea avocatilor lui Gigi Becali de a se rejudeca procesul prin care FC FCSB solicita anularea marcii Steaua detinute de Armata. Prin urmare, FCSB NU este Steaua.

- Avocatul Veronel Radulescu a declarat, luni seara, la Romania Tv ca Elena Udrea era 'intr-adevar fericita' dupa ce a aflat ca va fi pusa in libertate. Declarațiile au venit la scurt timp dupa ce o instanța din Costa Rica a emis ordinul de eliberare.'Era intr-adevar fericita', a spus Veronel…

- Decizie surprinzatoare in Japonia, dupa ce o instanța din Tokyo a decis ca nu va prelungi arestul pentru Carlos Ghosn și Greg Kelly, cei doi foști oficiali de la Nissan. Perioada de detenție pentru cei doi s-a incheiat joi, iar autoritațile au decis sa nu prelungeasca arestul. Astfel, atat Ghosn, cat…

- Curtea de Apel Constanta a s a pronuntat ieri in dosarul in care E.S., contabila unei primarii din judetul Tulcea, a fost condamnata in prima instanta la trei ani de inchisoare pentru conflict de interese. Instanta a dispus rejudecarea cauzei de prima instanta, respectiv Judecatoria Tulcea. Decizia…