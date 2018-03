Stiri pe aceeasi tema

- Grecia le-a trimis autoritatilor de la Skopje ''o foaie de parcurs'' pentru solutionarea disputei bilaterale referitoare la viitoarea denumire pentru fosta republica iugoslava Macedonia, in cadrul unor negocieri relansate in ianuarie intre cele doua tari, a indicat marti guvernul grec, relateaza…

- Ambasadorul britanic la Moscova nu va participa la o intalnire organizata de Ministerul rus de Externe, miercuri, pe tema incidentului Salisbury, unde fostul agent rus Serghei Skripal si fiica sa au fost otraviti cu o substanta neurotoxica, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Ministrul de Externe al Greciei, Nikos Kotzias, implicat in negocierile cu Macedonia pe marginea schimbarii numelui fostei republici iugoslave, a primit o scrisoare de amenintare ce continea un glont, a anuntat, sambata, politia elena, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul britanic…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong-ho, a facut o vizita surpriza in Suedia unde a participat la discuții cu premierul suedez, Stefan Lofven. Presa internaționala noteaza ca aceasta vizita are loc inainte de o eventuala intalnire intre președintele american Donald Trump și Kim Jong-un. Phenianul…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat ca Moscova va expulza în scurt timp mai mulți diplomați britanici, în semn de rasopuns la masura similara decisa deja miercuri de Londra.

- Viceprim-ministrul Ana Birchall participa, la Skopje, la evenimentul pentru marcarea a 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia. La ceremoniile organizate in perioada 11-13 martie sunt prezenți inalți oficiali ai Republicii Macedonia, delegați ai statelor europene și reprezentanți ai comunitaților…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca declaratiile de unire dintre Romania si Republica Moldova, adoptate de mai multe localitati din cele doua tari sunt „expresia unei dorinte”, dar nu au valoare juridica, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, a calificat vineri drept 'propaganda' afirmatiile conform carora Moscova ar fi fost implicata in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei acestuia, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'Partenerii nostri occidentali ne acuza de tot ce…

- Sefa DNA a prezentat, ieri, raportul de activitate a institutiei pe anul 2017. Razboiul purtat cu ministrul Justitiei si majoritatea guvernamentala i-a taiat lui Kovesi apetitul pentru discursuri lungi si doldora de succese. Asaltata cum e de ministrul Justitiei, Laura Codruta Kovesi a renuntat la prezentarile…

- Intr-un interviu publicat luni, Lavrov a acuzat NATO ca provoaca un puternic conflict cu Rusia in Balcani si si-a exprimat speranta ca, in pofida aspiratiilor sale europene, Serbia nu va abandona relatia sa de prietenie cu Moscova.El a declarat, de asemenea, ca va aborda problema unui statut…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Potrivit MAE, ministrul…

- Asa cum se stie deja 13 rusi, printre care si un oligarh apropiat al lui Vladimir Putin, au fost pusi sub acuzare in Statele Unite, pentru amestec in alegerile din 2016. Anuntul a fost facut de catre procurorul special Robert Mueller, care conduce ancheta Rusiagate.

- Sprijinul acordat de Statele Unite gruparii kurde PKK reprezinta o mare greseala si un pericol pentru viitorul Siriei, a declarat, duminica, Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Uniunea Europeana este ”foarte increzatoare” in posibilitatea solutionarii pana in iulie a disputei bilaterale intre Atena si Skopje pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza AFP. Negocierile s-au intensificat, in ultimele luni,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, reușește sa ajunga implicat in scandalurile din interiorul UE și fara voia sa. Dupa ce ministrul de Externe al Olandei declarase ca liderul de la Moscova se lauda cu planurile expansioniste, adevarul a ieșit la iveala, iar demnitarul s-a simțit obligat sa demisioneze.

- Initiativa rusa de organizare la Soci a unui asa-numit „Congres al Dialogului National al Siriei“, in perioada 29-30 ianuarie, s-a dovedit un adevarat esec, dupa ce o mare parte a opozitiei siriene a boicotat reuniunea, iar participantii l-au huiduit din plin pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,…

- Prezenta in Belgia a separatistului catalan Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea spaniola Catalonia de la distanta ar putea, pe termen lung, sa afecteze 'relatiile amicale' dintre Spania si Belgia, a declarat joi pentru AFP ministrul spaniol de externe, Alfonso Dastis. 'In…

- Ministrul de externe, Tudor Ulianovschi ar putea avea o intrevedere cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința de Securitate de la Munchen, care se va desfașura intre 16 și 18 februarie, transmite NewsMaker, cu referire la surse din diplomația Republicii Moldova.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni pentru agentia de presa MTI ca "Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti,

- Ministrul român de Externe, Teodor Melescanu si omologul sau maghiar, Peter Szijjarto, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI, citata de zf.ro.

- Fondurile europene nu sunt „o opera de caritate” Blandul nostru ministru de Externe și-a ieșit din fire la auzul propunerilor de legare a fondurilor europene de MCV și a facut o declarație categorica: "In legatura cu legarea fondurilor de alte elemente, din punctul meu de vedere, ar constitui o incalcare…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datand din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.

- Cerintele formulate de catre presedintele american Donald Trump la adresa liderilor europeni in legatura cu acordul nuclear iranian "suna uneori ca ultimatumuri", a declarat luni ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza site-ul agentiei Novinite.

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a contactat telefonic luni pe omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, pentru a-i aduce la cunostinta preocuparea sa in legatura cu escaladarea situatiei din nord-vestul Siriei si cu un posibil impact umanitar asupra populatiei civile locale, relateaza agentia…

- Rusofobia fara precedent din partea Occidentului este mai grava decat in timpul Razboiului Rece, a declarat duminica ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul televiziunii France 24.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti…

- Din viitorul Cabinet Dancila vor lipsi o parte dintre miniștrii care au activat in mandatul lui Mihai Tudose. Potrivit Romania TV, intre cei care isi vor parasi posturile se numara Marcel Ciolacu - vicepremier fara portofoliu, Ionut Misa - ministrul de Finanțe, Marius Nica - ministru delegat pe Fonduri…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, intrebat daca au existat sincope intre relatia dintre Mihai Tudose si membrii Cabinetului sau, ca ministrii Guvernului Tudose puteau face “mult mai mult” daca li se dadea “o posibilitate mai larga de a-si desfasura activitatea” si daca…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe de la Budapesta, a declarat, marti, ca Ungaria s-a straduit mereu sa aiba o relatie bazata pe respect reciproc cu Romania, in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania, relateaza agentia MTI.

- Reluarea negocierilor privind numele oficial al Republicii Macedonia are legatura cu dorinta Statelor Unite de a aduce aceasta tara in NATO, a declarat Serghei Lavorv, ministrul rus de Externe, care a precizat ca Grecia nu ar trebui sa faca concesii intrucat este deja membra a organizatiei de securitate.

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni…

- Guvernul macedonean a indicat marti ca spera intr-o ''propunere specifica'' a ONU pe 19 ianuarie pentru solutionarea disputei dintre Atena si Skopje privind viitoarea denumire pentru fosta republica iugoslava Macedonia, in legatura cu care cele doua capitale au relansat dezbaterea, relateaza AFP.Data…

- „Un subiect important aflat pe agenda a fost aderarea tarii noastre la Schengen si de ce acest lucru trebuie sa fie un element de interes pentru Olanda. Romania respecta de multi ani toate criteriile pentru a adera la spatiul Schengen. Este timpul sa fim clari si sa cerem partenerilor nostri sa respecte…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.Efortul…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters

