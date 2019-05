Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a trimis joi spre examinare Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului federal) proiectul de lege privind suspendarea participarii Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare...

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri, a doua zi dupa o intalnire intre Kim Jong Un si Vladimir Putin, "ajutorul" Rusiei si al Chinei in problema nord-coreeana, informeaza France Presse potrivit Agerpres. "Facem multe progrese in legatura cu Coreea de Nord. Am fost sensibil la…

- Volodimir Zelenski le-a cerut astazi tarilor occidentale sa inaspreasca sanctiunile impotriva Moscovei, care a decis sa simplifice procedurile de acordare a pasapoartelor ruse pentru locuitorii din Donetk si Lugansk, regiuni separatiste din estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Ucraina conteaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asistat la lansarea unui nou tip de submarin, care urmeaza sa fie echipat cu viitoare drone submarine nucleare - o arma apocaliptica ce poate provoca un tsunami devastator, relateaza The Associated Press, citat de news.ro.Putin a asistat marti, in cadrul unei…

- Medvedev a raspuns in acest fel la observatia ziaristului luxemburghez ca noile rachete rusesti ar putea lovi tara sa, desi aceasta nu dispune de arsenal nuclear, dar este inconjurata de mai multe baze NATO.'Rachetele noastre hipersonice sunt de inalta precizie si sigure, drept urmare gradinile…

- Trump va retrage Statele Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Trump a acuzat Rusia de incalcarea acordului semnat in anul 1987. Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la Tratatul privind INF, semnat cu SUA la finalul Razboiului…

