- Parlamentul Regatului Unit a respins marti seara, prin vot, ultima versiune de acord privind Brexit-ul sustinuta de guvernul de la Londra, transmite Reuters. Pentru acord - modificat faţă de versiunea din noiembrie anul trecut şi respinsă deja în ianuarie - au votat 242 de…

- ''Este nevoie doar de inca un efort pentru a raspunde preocuparilor specifice ale parlamentului nostru'', a subliniat Theresa May intr-un discurs sustinut in orasul-port Grimsby, unde 70% dintre participantii la referendumul din 2016 au votat pentru iesirea din UE. ''Deci, sa nu dam inapoi ! Sa facem…

- Premierul britanic Theresa May a insistat miercuri ca va incerca in continuare sa renegocieze cu Uniunea Europeana clauza de salvgardare (''backstop'') privind frontiera nord-irlandeza, principalul obstacol in calea aprobarii de catre parlamentul de la Londra a acordului privind Brexitul,…

- Duminica, presa a informat ca unii deputati intentioneaza sa depuna amendamente legate de functionarea Camerei Comunelor pentru a impiedica planurile premierului Theresa May in ce priveste iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Poporul britanic a votat pentru a parasi Uniunea Europeana…

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Uniunea Europeana se pregateste sa amane pe Brexitul pana cel putin in iulie, considerand ca premierul britanic Theresa May nu va obtine aprobarea parlamentului privind acordul negociat, scrie The Guardian. Bruxellesul consideră termenul limită de 29 martie ca nefiind plauzibil, având…

