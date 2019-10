Războiul lui Trump cu avioanele și cașcavalul european. Lista majorărilor de taxe vamale În disputa privind subvențiile europene ale Airbus, guvernul SUA strânge șurubul. La câteva ore dupa hotararea favorabila a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Washingtonul prezinta o lista de opt pagini cu produsele din Europa, care vor fi taxate vamal în plus, pâna la 25%. Lista a fost publicata în detaliu miercuri seara. Între țarile vizate, cap de lista sunt Germania, Franța și UK. Însa și România își are locul ei pe lista suprataxarilor: la cașcaval, carne de porc și alte produse alimentare.

